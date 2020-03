Huniades Urbina, presidente de la Sociedad venezolana de Pediatría, alertó que en los puertos y aeropuertos no existe un verdadero control epidemiológico por el coronavirus, porque solamente los pasan a una sala a llenar un formulario.



“Nos informan, porque no sabemos, que en los puertos y aeropuertos hay control, pero a un colega que llegó del extranjero no le hicieron nada. Fue una página que escribió lo que él quiso y estaba en la sala, esa no es la forma. Se supone que por lo menos hay que conocer la temperatura que el 87% de los pacientes con coronavirus tiene. En países vecinos tienen escáneres para medir la temperatura, pero hay pacientes que están llegando, no tienen síntomas, pero están contaminando porque tienen el virus circulando”, alertó.

Llamó al Ministerio de Salud en manos del chavista Carlos Alvarado a que afiance las medidas de despistaje o selección, al tiempo de instar a que en los hospitales ya se aplique el triaje por separado. “No esperar que aparezca el primer caso porque cuando ya se detecta, hay por detrás 16 personas contaminadas”, advirtió.

El coronavirus de Wuhan ya ha matado a más de 3.000 personas en países que comprenden China, Japón, Italia, Irán, y hasta España. Ya llegó a Latinoamérica. Brasil, Argentina, Chile, México y República Dominicana ya confirmaron casos del mortal virus.

“Entonces lo que exigimos al Ministerio que sea más claro, más activo y que informe a los médicos”, señaló.

Precisó que es importante que la población sepa qué es el coronavirus, cómo se transmite y las medidas preventivas. “Es lo principal ante la opacidad informativa del ejecutivo”.

Y dijo que las sociedades científicas “nos hemos abocado a ir a las clínicas, escuelas, tratando de que la gente se informe y bajar un poco el nivel de presión, porque causa angustia”.

Urbina reconoció que desde hace días ya empezó a rodar información oficial desde el Ministerio de Salud, pero lo contrastó con que, según una encuesta que realizó, el 88% de los médicos en Caracas no sabía que existía un protocolo dictado por esta cartera.

“Según una encuesta que hice entre los 36 residentes de postgrado de tercer año de pediatría de Caracas, JM, Magallanes, Pérez Carreño, unidades docentes y el 88% no sabía que existe un protocolo dictado por el Ministerio de Salud y me dijeron que no hay ninguna información en sus hospitales, y por la encuesta nacional de hospitales sabemos que no hay mascarillas, no hay guantes”, dijo a TVVnoticias.