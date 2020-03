María Montoya, experta en migración y directora de la consultora Legalys, afirmó este viernes que la migración venezolana no ha bajado y que al contrario, incrementa en sus números, a pesar de que los países cercanos han impuesto la visa como condición para ingresar a sus territorios.



“La migración venezolana no ha dejado de pasar. No bajan los números, todo lo contrario, aun cuando existen medidas migratorias, no va a dejar de suceder”, señaló.

Criticó a República Dominicana porque la reciente medida de pedir visa a los venezolanos fue impuesta “sin previo aviso”, al tiempo de valorar a las islas ABC porque “anticiparon la regulación y cuando la han puesto en marcha, han señalado cómo hacerlo”.

No obstante, aseveró que “estas medidas no mejoran o empeoran la situación de los venezolanos porque como sabemos, hay vías alternas”.

Asimismo, habló de Colombia, país que ha recibido la mayor cantidad de venezolanos. Dijo que el gobierno de Iván Duque no ha ejercido medidas de regulación por temas de hermandad y reciprocidad, ya que los connacionales en ese país también pagan impuestos.

“El tema con Colombia es que ellos han sido pioneros en la organización de los migrantes y la reinserción laboral de los venezolanos, porque para ellos es algo recíproco porque si se reciben migrantes estoy generando un gasto público que luego no puedo cubrir, sin embargo, Colombia tiene una relación de hermandad con Venezuela. Nos libertó Simón Bolívar, pertenecimos a la Gran Colombia y hay una relación, que si bien es criticada, el presidente de Colombia sigue manteniendo su postura y ejerce mecanismos para poder colocar en la vida productiva a los venezolanos. Ellos obtienen permisos temporales o permanentes para tener vida legal en ese país, acceder a empleos y puedan pagar impuestos que de alguna forma es la retribución que le dan al Estado colombiano”, explicó durante una entrevista en TVVNoticias.