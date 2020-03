Pacientes, familiares y personal del JM de Los Ríos protestaron este jueves en las inmediaciones del recinto por el pésimo estado que mantiene. Un cordón de la PNB se posó a escasos metros.



La madre de una paciente oncológica dijo que en el nosocomio el servicio de neurología está por ser clausurado.

“Mi hija es paciente oncológica, y protesto porque no hay servicio de neurología y estoy tratando de comprar un medicamento para que me hija no pierda a audición y no puedo, o la medio alimento o le compro eso. Me siento vulnerable, esto es una impotencia, cuando tu hija dice que tiene un dolor te dan cinco pastillas. Cuando la sacas de quimio, no hay para un omeprazol. O tienes para darle una arepa sola con mantequilla. No es solo situación hospital, es la situación del país. Yo no recibo ayuda de nadie. Mi esposo tiene tres empleos y no le alcanza”, dijo alarmada.

La crítica de la madre de una paciente del JM de los Ríos: "Los ascensores no sirven (…) ¿Cómo tu subes a un niño amputado, recién operado, al piso 5?" Vía @VPITV pic.twitter.com/0J8piNXsLI — Sumarium (@sumariumcom) March 12, 2020

Lamentó que su hija “a veces quiere tirar la toalla” y que le advirtió que de quedar sorda de un oído, no iba a seguir con el tratamiento. “Mi hija era atleta y ella me ha dicho “si yo no escucho más, no me voy a poner más nada”. Mi hija es adolescente y buscar quien me ayude es una humillación, pero esta situación nos pone a elegir entre comes o no comes. Saco fuerza de Dios porque no queda de otra, ya me cansé de llorar”, comentó.

Medicos Pacientes y personal de salud del Hospital JM de Los Rios protestan a las puertas del Hospital

Al grito de No se nos muera mas ningun paciente denuncian la grave crisis hospitalaria del Pais A la Tirania no le importa el avance del Coronavirus pic.twitter.com/FXbt3dJLoN — Sol Rojas (@sol651) March 12, 2020

“La dotación de medicamos tiene que dotada en forma regular, de lo contrario, no se cumple, No solo existe el derecho a la salud, la salud comprende una serie de factores. Cada vez que entra un paciente acá, no solo es la falta de recursos, esto es un contexto de país. Es una situación que a un niño le mandas un antibiótico y no tiene para comprarlo, o no tiene el techo. La salud es todo. Todos los niños tienen derecho al nivel más alto de salud posible”, comentó por su parte Vietnam Vera, vicepresidenta de la Sociedad de Médicos del JM de Los Ríos.

#AlMomentoVV Médicos, enfermeras, pacientes, y sociedad civil se encuentran en las afueras del Hospital JM de los Ríos expresando su rechazo a las actuales condiciones de los centros de salud del país. pic.twitter.com/qbYWYVnWoR — Noticiero Venevisión (@noticierovv) March 12, 2020

“Es triste decir que todas las noches, las residencias están vueltas un asco. Los baños de los pacientes en emergencia, eso es una porquería. Nos duele en el alma que nuestros niños estén pasando por esto. ¿Cómo vamos a hacer para una situación de pandemia? Yo también necesito cuidarme, ¿cómo hago si no tengo tapabocas?”, criticó por su parte una de las enfermeras del clamado hospital.

Ingrid Soto, jefa del servicio de Nutrición y Desarrollo, señaló que “cada día los problemas e van sumando. Tenemos tres semanas sin agua y sabemos que las infecciones se transmiten por las manos de los médicos. No solo porque está de moda el coronavirus, tenemos que lavarnos las manos. Seguimos con el problema de alimentación, la limpieza, la falta de laboratorio, rayos X”.

#12Mar #Caracas #Protesta Médicos denuncian deplorables condiciones del Hospital de Niños: "Aquí hace 4 años no tenemos Rayos X" Huniades Urbina, exdirector del JM de Los Ríos pic.twitter.com/ilNd7NV72J – @Sincepto — ElCacao (@ElCacao_) March 12, 2020

Trancado el paso

Ante el llamado a protestar de los médicos y pacientes, funcionarios de las FAES y la PNB trancaron el paso hacia la avenida Urdaneta, para evitar la manifestación que se produce en el recinto.