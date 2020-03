La dirigente nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este martes que frente a los 33 casos de coronavirus confirmados no se puede tolerar debilidad ni «cohabitación con los culpables de lo que vivimos».



La dirigente política sostuvo una conversación con la investigadora de los procesos totalitarios, Mirla Pérez, quien aseguró durante la entrevista que «el sistema de control fue diseñado para someter y no sirve para preservar el bienestar de la gente. Hoy, nuestros barrios no tienen estructura de salud pública que mitigue o canalice un proceso como el de hoy (la pandemia del Coronavirus)».

Según la profesora universitaria, la ayuda que viene de afuera para contrarrestar el Covid-19 en nuestro país, no puede ser administrada por el Gobierno de Nicolás Maduro, debido a que este es quien «nos ha llevado a la crisis que hoy vive Venezuela».

Machado sumó: «La salida a esta coyuntura pasa por ayuda internacional, pero la salida de esta crisis pasa por la salida del régimen».

Asimismo, María Corina Machado estuvo acompañada vía telefónica con Lilian Vivas, voluntaria de la organización no gubernamental «Médicos Unidos Venezuela», quien recordó que «los venezolanos tenemos que cumplir con el distanciamiento social. Lo mejor es aislarse. Esta enfermedad tiene baja letalidad, pero alto índice de contagio».

En el mismo sentido, agregó: «Nuestros médicos están trabajando con lo poco que tienen. El centro del servicio es el paciente, deben confiar en nuestros médicos».

La dirigente nacional de la tolda azul resaltó que en el país hay muchas otras enfermedades que el oficialismo no ha combatido, como lo son el cáncer, la diabetes, el paludismo. También destacó que «negar la realidad sobre el Coronavirus nos hace más vulnerables. Somos la población más vulnerable porque tenemos el sistema de salud más precario».

Para finalizar, Machado felicitó a los médicos venezolanos por el trabajado que están realizando a pesar de las dificultades que presentan los hospitales y clínicas del país.

Nota de prensa