La coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este viernes que Luis Almagro salió más fortalecido que nunca tras haber sido reelecto como secretario general de la OEA con el voto de 23 países. Y que Machado argumentó que esa relegitimación para hacer entender a Maduro que debe abandonar Miraflores.



«Almagro, a partir de ahora, está obviamente relegitimado y fortalecido como el líder principal de la OEA y cuenta con el apoyo de 23 países del hemisferio. Almagro ha sido reconocido en su política de no hacer concesiones a la tiranía. De no caer en trampas engañosas. De no darle más tiempo a Maduro porque cada día y cada hora que se le dé a este régimen significa muertos», dijo en entrevista telefónica exclusiva a ND.

«Ahora hay que presionar a Maduro y a sus mafias hasta el final. Con mecanismos y herramientas que ya se han avanzado como es el caso del Tiar y otras sanciones dirigidas a los criminales que están en el poder para que terminen de entender que es en serio y que la única opción que tienen es entregarse», enfatizó.

Machado reiteró que la votación de hoy fue «histórica para la lucha por la libertad de Venezuela y por la lucha de la seguridad del hemisferio».

Precisó que durante la votación se reconoció la representación del gobierno interino de Guaidó, ejercida por el embajador Gustavo Tarre Briceño. «A pesar de que vimos el intento de algunos países, a través de la vocería de la representación de México de pretender evitarlo y desconocerlo; a pesar de que los aliados cómplices del régimen pretendieron impedir que la voz legítima de los venezolanos se expresara hoy en la OEA, no lo lograron», enfatizó.

Almagro salvó a la OEA

De igual forma, expresó que la reelección de Almagro salva a la OEA «de la pretensión de Cuba, de Maduro y de sus aliados de convertirla nuevamente en una organización no solo irrelevante, sino cómplice ante lo que ha sido el avance de tantos países como Nicaragua, Bolivia, Venezuela. De estos sistemas de corrupción y del crimen que desgraciadamente han avanzado en retomar el poder en países como México y Argentina».

Condenó que sean estos mismos países quienes se comportan de forma irresponsable frente al coronavirus. «No es casual que veamos una actitud tan irresponsable con el manejo de la pandemia. Es el caso de México y Nicaragua que el día de hoy están organizando marchas y concentraciones públicas, desconociendo la amenaza real que representa no solo para la región sino para el mundo al crear focos de contagio masivo».

«Era necesaria su reelección para mantener la seguridad hemisférica y la seguridad de la salud que hoy enfrenta la población de este hemisferio. Debe avanzar una OEA firme, clara y decidida a erradicar las razones del drama en que vivimos tantos países de América Latina. Debemos liberarnos de la pandemia y de las tiranías que matan tanto o más que la propia pandemia», enfatizó.

Respecto a la candidata ecuatoriana, María Fernanda Espinoza, dijo que su candidatura en contra de Almagro demuestra la tensión y la confrontación que existe desde hace años «entre aquellos que respaldan una estructura criminal de totalitarismo, la corrupción, la pobreza y la vulnerabilidad, y por otra parte de aquellos que representamos la libertad, la justicia, la prosperidad y la seguridad».

«Este resultado y esta victoria es una señal inequívoca de que los países democráticos del hemisferio y democracias liberales entienden lo que está en juego ahora y de que aquellos que han soportado al régimen de Maduro en el Foro de Sao Paulo, en el Grupo de Puebla y están vinculados a Irán, Rusia, China, entienden lo que está en juego y están activamente detrás de lo que representa Maduro y su sistema criminal», reprochó.

Contamos con Almagro para impulsar una misión de emergencia en Venezuela

La líder opositora manifestó su preocupación por la pandemia generada por el coronavirus. «El régimen que controla el país es absolutamente incapaz de solucionar ese drama y eso lo saben todos nuestros aliados; hay que asumir esto con el dolor y el riesgo que esto implica».

«En este contexto de tanta angustia y siendo Venezuela la población más vulnerable debido a que tiene el sistema de salud más precario para enfrentar el coronavirus, contamos con Almagro para ser parte de la iniciativa internacional que permita tener una misión de emergencia para atender el drama urgente de nuestra población que solo ha sido exacerbada por esta pandemia».

Asimismo, aseveró que Almagro es la voz «más lucida y más clara para darle prioridad al país».

Machado finalizó diciendo que Almagro conoció «al monstruo del régimen por dentro» siendo canciller. «Ha sido esa obsesión por liberar a Venezuela lo que le ha dado el rol insustituible y ser unos de los principales líderes del hemisferio y de la lucha mundial por la democracia».

«Para Almagro hubiera sido más fácil callarse la boca e ignorar como lo hizo su predecesor. Por el contrario decidió echarse al hombro a Venezuela, a Cuba, Nicaragua, más recientemente a Bolivia, y vemos como estos pueblos han votado hoy en su contra, pero sabemos que eso no es lo que piensan la mayoría de los ciudadanos de esos países».