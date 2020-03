María Verdeal, vicepresidente nacional del Movimiento al Socialismo, MAS, manifestó su sorpresa frente al anuncio de las personas que integran el nuevo Comité preliminar de postulaciones para la designación de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, CNE, “que en lugar de ser representantes de la sociedad civil, la mitad de este comité pertenece a la Asamblea Nacional Constituyente, al Partido Socialista Unido de Venezuela y los cinco miembros restantes son parte del G4”.

Explicó que el país espera por la conformación de un nuevo ente comicial, proceso, que se encontraba paralizado para la escogencia de los integrantes de la sociedad civil, “y repentinamente se dio un paso al frente y se instaló el Comité preliminar de postulaciones”.

Señaló que existe un porcentaje importante de la sociedad civil que no milita en partidos políticos que no fueron considerados para ser parte de esta instancia. “Está a la vista de todos, algo que precisamente no es lo que esperamos, resulte del nombramiento definitivo que se tiene que hacer en referencia a los nuevos rectores del CNE”, subrayó.

Advirtió que esta acción genera “suspicacia” en cuanto a cómo seguirán los pasos subsiguientes para lo que los venezolanos esperan: un nuevo ente rector de los procesos electorales en Venezuela. “Todo lo que se ha hecho en relación a este asunto se ha trastocado por diferentes intereses de los sectores polarizados” alertando además que desde la tolda naranja son escépticos a los resultados por “la premura que requiere tener un ente electoral en el menor tiempo posible”.

Recalcó que para evitar que ocurran situaciones dudosas sobre la escogencia de los rectores al CNE, “hay que hablarle con claridad a los ciudadanos y recobrar la confianza (en el voto) por lo que con acciones como estas, que no es lo que establece la ley y los reglamentos en cuanto a la participación de la sociedad civil nos generan muchas dudas sobre lo que podría suceder con estos nombramientos”.

Agregó que se requieren postulaciones por parte de la Facultad de Ciencias jurídicas y políticas de las universidades autónomas, del Poder ciudadano y la sociedad civil. “Hacemos un llamado de reflexión a lo que es la Asamblea Nacional para se imponga la sensatez, la voluntad política y la negociación de buena lid para resolver el tema del CNE.

Por otra parte, María Verdeal repudió los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en el estado Lara donde fueron agredidos periodistas y manifestantes en medio de un acto político. “Abogamos por el libre derecho al ejercicio de la política así como a manifestar. Nuevamente se repite una agenda de violencia y parece que los sectores polarizados se retroalimentan buscando los escenarios para la práctica de la violencia donde son los ciudadanos que llevan la peor parte”.

“El Estado debe garantizar la manifestación pacífica y no permitir que los ciudadanos sean expuestos como carne de cañón”, finalizó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda