Nicolás Maduro expresó este miércoles que está listo para sentarse a hablar con toda la oposición, sobre la pandemia del coronavirus, por encima de la “politiquería”.

“Vemos como está el odio, la maldad cruda de quienes quieren hacerle daño al país. Nuestra responsabilidad nos lleva a denunciar todas estas irregularidades desde Colombia. Se confirmó la denuncia que hice el pasado domingo tras capturar a un desertor, lo que ya sabíamos por distintas fuentes internacionales. Confirmó que había entrenadores norteamericanos, contratistas desde EEUU, y la complacencia del Gobierno de Colombia, y hasta confirmó los planes que tenían”, afirmó Maduro en una llamada telefónica en el programa Con el Mazo Dando por VTV.

Además agregó que “la prensa colombiana tapó eso, quizás por el tema de lo del coronavirus, pero Jorge Rodríguez destapó eso hoy, que querían atacar bases militares venezolanas, ellos querían violencia en marzo en Venezuela, no pudieron el 10 de marzo, tengo que decirlo, fue un fracaso la marcha golpista de ese señor con su cara brotada (Juan Guaidó). Desde EEUU, el cara brotada (Guaidó) e Iván Duque decidieron atacar a Venezuela al final de marzo. Debíamos hacer esta denuncia porque estamos listos para defender la paz, por las buenas o por la vía que nos toque. A los mercenarios y desertores no les auguro un buen futuro”.

“Esos terroristas están puestos al servicio del terrorismo colombiano, del imperio norteamericano, que reciben órdenes de militares de EEUU, traicionaron a Venezuela, a sus familias, con la violencia, y no vamos a permitir esta violencia”, reiteró.

El líder del oficialismo dijo que “nosotros somos guerreros de luz, guerreros de la luz, y podemos derrotar lo que se venga. En Colombia pueden encontrar explosivos de todo tipo, armas, drogas. Tenemos la victoria de nuestro lado”.

106 casos confirmados de coronavirus



Por otra parte, se refirió a la pandemia del Covid-19. “Hoy llegamos a 106 casos de Covid-19, informó la vicepresidenta. Se detectaron hoy 15 casos, y de esos, en 10 se comprobó la procedencia de ellos. 54 mujeres y 52 hombres, tenemos 3 casos delicados, en situación de gravedad hay una persona. Hay 15 casos recuperados. Aquí no hay oposición ni chavismo, somos venezolanos en esta coyuntura especial. Más de 14 millones han llenado la encuesta del carnet de la patria. Vamos a conseguir todos los casos”.

“Ayer llegaron casi 200 venezolanos que estaban en México, y venían de varias partes del mundo, hoy trajimos a casi 100 de República Dominicana, mañana en la mañana los buscarán a todos para hacerles pruebas. A los casi 800 venezolanos que están en EEUU, les digo que no nos permiten o dan el permiso para buscar los venezolanos que están varados allá, así lo denuncio”.

Así mismo, añadió que “el epicentro de la pandemia está en Europa, en EEUU no hay sistema público de salud, todo es por los seguros, en un modelo del neoliberalismo. En América Latina encabeza Brasil en casos, y va en la curva como estuvo Italia en su momento. Bolsonaro diciendo que esto era una gripesita, prohibiendo medidas de cuarentena. Hoy concluimos 10 días de la cuarentena voluntaria, y debo decir que debemos continuar con disciplina, para controlar esta pandemia. Las personas que deben salir, a 1 metro de distancia de otra persona, bien protegidos con tapabocas, guantes si es posible”.

“Hemos tomado las decisiones correctas, Venezuela apoya la cuarentena, la mejor vacuna es la cuarentena social, y evitar. Hemos recibido la buena noticia de la OMS la ONU, de que Venezuela está incluida en la lista prioritaria de ayuda humanitaria, la ONU cuenta con 2 mil millones de dólares, y se ha incrementado la batalla contra las sanciones criminales, deben levantarse todas las sanciones que son contra Venezuela. He escuchado voces sensatas de la oposición, estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores de la oposición y llegar a acuerdos nacionales contra el coronavirus”, dijo.

Para finalizar, indicó que “Capriles Radonski dijo que estaban maduros en EEUU y Europa para afrontar el coronavirus, Capriles te equivocaste, y después dice que hay que sentarse a hablar, me pone como que soy un orgulloso de no sentarme a hablar, estoy de acuerdo con el segundo planteamiento de Capriles, de sentarse a hablar. Estoy listo para sentarme a hablar con toda la oposición, sobre la pandemia del coronavirus, para lograr acuerdos por encima de la politiquería. Pido a la nunciatura apostólica que presten su sede para sentarme con Capriles, Ramos Allup y todo ese sector, no importa que no me reconozcan”.