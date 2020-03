Nicolás Maduro informó este martes que ya han descartado alrededor de 20 casos de coronavirus, gracias a la rápida respuesta de las autoridades sanitarias que han actuado apenas hay una alarma por un posible contagio.



«Algunos casos han sido descartado. Apenas hay una alarma actuamos. Aplicamos la prueba. Hemos descartado todos los casos… Algún día va a llegar y debemos estar preparados y robustos. Que no se expanda y le haga daño a la vida del pueblo de Venezuela. Tomar las medidas correctas. Desde que arrancó el virus hemos descartado unos 20 casos», indicó Maduro en cadena nacional.

Recordó que «nosotros en Venezuela hemos iniciado una jornada intensa de prevención y preparación para enfrentar» dicha enfermedad.

«Hay un estado mayor que yo nombré para poder visualizar y facilitar todas las acciones de gobierno. He aprobado todos los recursos necesarios a pesar de las sanciones criminales para que el país esté dotado de todos los test para prevenir el coronavirus. Estamos alerta 24 horas», reiteró el Mandatario oficialista.

Maduro enfatizó que existen sectores de la derecha «que casi que hacen una fiesta. Que piden que llegue el coronavirus. No tienen el mínimo sentido de pertenencia a la patria. Les digo a esos sectores que no sean miserables. No politicen esto miserablemente. Lo pido».

Concluyó pidiendo a los medios de comunicación que se sumen «a la campaña preventiva de protección».