Nicolás Maduro aseguró este jueves que el exmilitar Clíver Alcalá fue contratado por la DEA de EEUU y dirigido por Juan Guaidó para intentar asesinarlo.

“El tema de tratamiento ante el coronavirus es muy importante, en Alemania se ha manejado bien el tema de los casos, y debemos compartir tratamientos que hacen allá en Alemania, debemos tomar nota de todas las ordenes y cumplirlas a raja tabla. También se debe aprender de Corea del Sur y sus métodos con los que frenaron la pandemia”, sostuvo Maduro por VTV.

Además, sobre las medidas de cuarentena agregó que “la irresponsabilidad de Jair Bolsonaro lleva a Brasil al camino de EEUU, con el mayor número de casos de Latinoamérica. Piñera también tiene responsabilidad en los casos de Chile. 1.300 millones de habitantes de la India y todos en cuarentena”.

“En Colombia se ha levantado una matriz de opinión para que haya una coordinación entre el Gobierno de Colombia y el Gobierno legítimo de Venezuela. No me importa que Pastrana me deteste, pero hizo una propuesta interesante, dijo que quería ser intermediario entre un diálogo entre Duque y Maduro, para afrontar la situación del coronavirus, a pesar de que apoya a grupos terroristas para que vengan a matarme, estoy de acuerdo con la propuesta. Si se abre una pequeña ventana, estoy dispuesto a hablar con quien haya que hablar para proteger a la población de la frontera”, acotó.

Presunto ataque desde Colombia



En torno a un posible ataque en su contra, reiteró que “EEUU trata de captar la atención pública. Por un lado dicen que eso es un invento de Maduro, y por un lado la campaña que arrancó con artículos de The Washington Post y Miami Herald, donde decían que Venezuela iba a ser el epicentro de la pandemia. Volveremos a la normalidad de la vida económica y social del país. Se inició una campaña para justificar un golpe de Estado y campañas terroristas que se estaban preparando contra Venezuela. Lo denuncié el domingo, un ataque de desertores y traidores militares preparados en territorio colombiano, pero los teníamos infiltrados hasta los teque teque. Detrás de eso el Gobierno de EEUU e Iván Duque. Tienen planes de asesinarme, atacar objetivos estratégicos”.

“Aquí tienen grupos armados infiltrados en Venezuela. Por eso todas las fuerzas alertas, preparados, ante el combate donde haga falta y como haga falta. Estamos listos para el combate, queremos la paz y somos guerreros. Tenemos que capturarlos en Venezuela, y más temprano que tarde los capturaremos”, alertó.

Así mismo, relató que el mayor general retirado Clíver Alcalá “nunca fue muy querido en la vida militar, porque despreciaba a la gente. Vimos fotos de él con narcotraficantes aquí y se inició una investigación, y se fue del país, porque le íbamos a poner los ganchos, y luego comenzó a ser un esclavo de la DEA de EEUU. La DEA puso a Alcalá a liderar esas operaciones, y él dice que firmó un contrato y que lo dirigía Guaidó. Le dieron un ultimátum para exculparlo y que mantuviera sus reales. Pero fracasó porque lo hicimos fracasar. Ha sido una victoria de la paz de Venezuela”.

“Ya el fiscal general ha anunciado acciones que apoyaré como jefe de Estado, todas las ordenes que den, las apoyaré, para que haya justicia. ¿Por qué Colombiano detiene a Clíver Alcalá?, ¿por qué amparan a paramilitares venezolanos y colombianos?. Nos enteramos de todo, detrás de esto, Álvaro Uribe Vélez, Duque. Llegamos a saber de que hablaron Duque y Trump, y Duque se comprometió a decir ‘esta vez sí’, y Trump le dijo que aplaste a Maduro y a Venezuela. Debemos fortalecer la inteligencia militar en todos los niveles”.

Cargos de EEUU en su contra



Por otra parte, manifestó que “hoy vimos acciones contra varios oficiales venezolanos de bien, el Gobierno de Donald Trump, en una acción extravagantemente extremista, vulgar, miserable, lanzó acusaciones falsas. Como cowboys racistas le ponen precios a las cabezas de unos funcionarios que estamos dispuestos a combatirlos en todos los terrenos, y a seguir venciéndolos. Trump, eres un miserable. La riqueza de Trump viene de las extorsiones de pandillas de Nueva York. Es un acto de locura. El propio Donald Trump sale dañado de estas acciones. Tienen sociedad de drogas con Duque y ¿nos va a acusar a nosotros?. Hemos combatido las mafias en este país. Nos acusan como que bombardeamos al mundo. Como estamos triunfando, el imperio se desespera”.

“Además le dan con el codo a dos traidores, al traidor del pollo Carvajal, y al narcotraficante de Cliver Alcalá, pero aquí estamos nosotros, no han podido ni podrán con nosotros, y con nuestro pueblo. Tenemos planes, pero si el imperialismo norteamericano y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes”, indicó.

Finalmente, repitió que “estoy listo ya, para sentaros a hablar con todos los sectores de la oposición. Con el apoyo de la nunciatura apostólica. Manuel Rosales, Capriles, Ramos Allup, en las circunstancias que sean. He pedido al Gobierno de España, porque el prófugo de la justicia Leopoldo López usa instalaciones de España para conspirar en la embajada”.