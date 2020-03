Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Psuv, reiteró este lunes que no se quedarán con los brazos cruzados en el caso de que ocurra una intervención y arremetan contra funcionarios del oficialismo.



«El que crea que si a mí, al presidente Maduro, o algún dirigente de nuestra directiva del Psuv nos pasa algo y nos vamos a acobardar, están muy equivocado… Los gringos se meten con el hermano presidente Nicolás Maduro porque él no negocia con ellos», indicó Cabello en rueda de prensa.

Afirmó que no les da ni frío ni calor «las convocatorias que haga la oposición. Aquí en Venezuela nunca ha habido una estructura política tan afinada y alineada como la del Psuv. Es bien formada. Estructurada. Con objetivos muy claro».

Cabello espera que para parlamentarias haya «presencia opositora real. Que sean capaces de presentarse con su cara. Que no estén comprando tarjetas a última hora. Mientras tanto nosotros preparados para una gran victoria para recuperar la AN para el pueblo».

«En las negociaciones para conformar el nuevo CNE ahí está el G4: UNT, PJ, VP, AD, pero también está Copei. El MAS. Ahí están peleados porque hay una Asamblea Nacional dirigida por Luis Parra y hay otra gente que le gusta autoproclamarse. No nos pidan que arreglemos sus peleas», acotó.

Sobre una acusación en su contra en un artículo del diario ABC, dijo no estar enterado «que uno cobra tan poquito por ese trabajo. Yo pensé como antes ya habido una campaña contra mí que podía ser un poquito más. Es una gran campaña. Tiene que ver con el asesinato moral antes del asesinato físico. Tú les pides una prueba y no muestran una foto del supuesto sobre… Si con esos 500 mil $ me he comprado centros comerciales u hoteles, se los regalo».

Por último apuntó que el FAES «sigue en la calle y seguirá estando las calle aunque algunos no les gusta. A Guaidó no le gusta. No se por qué. Los cuerpos de seguridad son garantía de seguridad para los venezolanos. Van a seguir actuando en función de la paz de este país».