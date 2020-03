El exalcalde metropolitano en el exilio, Antonio Ledezma, dijo este jueves que a la comunidad internacional le debe importar Venezuela porque las mafias le han convertido en base del terrorismo internacional.

«¿Por qué lo que ocurre en Venezuela no es sólo un problema de los venezolanos, sino del mundo? Porque las mafias han convertido a Venezuela en un centro industrial de producción de cocaína y base del terrorismo internacional. ¿No es poca cosa, no?», posteó en Twitter.

Ledezma ha reiterado su rechazo a procesos electorales con Maduro en el poder y ha manifestado que los países deben apoyar una coalición internacional para generar presión y que el mandatario deje la presidencia.

— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) March 5, 2020