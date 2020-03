Para el ex alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, sería un error fatal el ir a elecciones parlamentarias mientras el chavismo aún tenga el poder en el país.

“Meternos en unas elecciones parlamentarias sería fatal, sería el suicidio de la esperanza que ha reaparecido estos últimos meses en Venezuela, sería hacerle un servicio en bandeja de plata a Maduro para que gane lo que no tiene ahora; legitimidad. Por eso es reputado como un usurpador por la inmensa mayoría de los gobiernos democráticos”, declaró Ledezma en una entrevista dada a Sebastiana Barráez.

Agregó que ninguna elección con Maduro en Miraflores estarían exentas de presiones e irregularidades. “Mientras tengamos la narcotiranía no habrá garantía de ninguna elección libre en Venezuela y tendremos una ciudadanía que tampoco va a estar libre de presiones. No es solo la tortura de una pistola en el pescuezo, corriente en los genitales o asfixia, está la estomacal, en un país donde no consiguen alimentos o no hay con qué comprarlos”.

“Esas son víctimas, porque depende de lo que el régimen está en capacidad de garantizarles. Es una mezcla de elementos o herramientas que utiliza el régimen para que mientras sobreviva la usurpación no habrá nunca ningún proceso electoral limpio”, añadió.

