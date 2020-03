El constituyentista Julio García Zerpa aseguró este lunes que un sector de la oposición plantea acabar con el país por medio de las sanciones que aplica EEUU, y las cuales consideró ilegales.



«El 80% de los ciudadanos rechaza las sanciones y a su vez pide que haya un acuerdo político entre las partes porque hay un sector de la oposición que plantea acabar con el país», explicó Zerpa en entrevista a Unión Radio.

Reiteró que las sanciones son medidas «totalmente ilegales. Las sanciones empiezan por ahí en 2008 cuando se sancionó Rodriguez Chacin, Pollo Carvajal y al actual gobernador de Trujillo. Ahí empieza una matriz en contra del gobierno venezolano».

Por otro lado añadió que la salida a la crisis no es que se vaya nadie del país, pero que los que se fueron no deben volver, «y no hablo de los que emigraron, sino los que han promovido las sanciones desde afuera».

Por último recordó que este año vienen las parlamentarias y a su juicio, «con un Parlamento que sea reconocido por los factores políticos del país y a nivel internacional, podemos empezar a aliviar un poco la situación porque empresas petroleras aún con el bloqueo están dispuestas a llegar a acuerdos pero con el aval de la Asamblea Nacional».