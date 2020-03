El ministro de comunicación Jorge Rodríguez, negó que colectivos chavistas fueran quienes atacaron la concentración de Guaidó a disparos en Barquisimeto y catalogó a los sujetos como “pistoleros de Guaidó”.

“Todo parece indicar que el señor Juan Guaidó salió aplazado en el curso de falsos positivos que le impartiera el paramilitar Álvaro Uribe o el subpresidente Iván Duque porque cada vez más se convierten en ópera bufa en el planeta entero”, declaró Jorge Rodríguez en una declaración transmitida por VTV.

“Todos los montajes que intentan hacer para tratar de montar a través de falsos positivos un panorama que no corresponde a la realidad de Venezuela”, agregó.

“El presidente Diosdado Cabello mostró cuales eran las evidencias de lo que realmente ocurrido en el estado Lara el pasado fin de semana y como dijo el señor Presidente Nicolás Maduro y dijo que llegaríamos al fondo de la verdad y que se lo íbamos a mostrar a la opinión pública”, añadió.

Rodriguez calificó como extraño que esa fuera la única foto del incidente. “El señor se bajó de la motocicleta, apuntó a Juan Guaidó y se ve bien tranquilo. Los demás como si no estuviera pasando nada. Curioso es que en este siglo 21 una sola fotografía cuando cualquier persona en este siglo 21 hubiera tomado videos fotos de distintos planos y solo aparece ésta”.

El dirigente del psuv cargó contra las agencias internacionales que publicaron al noticia del ataque de colectivos contra la concentración en Barquisimeto. “Señores se las agencias internacionales hagan una pequeña investigación pero háganla pronto porque ya veremos que estamos en el mes de marzo que es mayo, junio y Washington Post y CNN publicaran que era falso lo que Guaidó contó. Montaron y falso positivo y no hace falta esperar tanto tiempo”

Dijo también que Guaidó prepara otro “falso positivo” para el 10 de marzo. “Es lo que está preparando Juan Guaidó para los próximos días sobretodo para el 10 de marzo donde aspiran que sea la violencia la que se instaure ese día. Por eso es importante que las agencias internacionales actúen rápido y digan la verdad”.

Video de Diosdado Cabello

Rodriguez se dio eco al video publicado por Cabello de un sujeto que asegura haber sido contratado por alguien “vestido de blanco” a quien no identificó para amedrentar la concentración. “¿Cuál es la verdad? Clímaco Erick Medina, alias el Caracas, con antecedentes por narcotráfico y robo fue contratado por personajes del entorno de Guaidó para que esgrimiera un revolver para construir ese falso positivo”.

Posteriormente, Rodríguez retransmitió el video publicado por el presidente de la ANC, Diosdado Cabello el pasado miércoles del sujeto quien asegura que le pagaron para dicha acción. “Un señor vestido de blanco me dijo que tenía que asustar a la gente, sacar un revolver, amedrentarla, apuntar a Guaidó”.

“Sacó 200 dólares y me los dio dijo que me daría 200 más cuando terminara de hacer el trabajo. Fui allá apunte a la gente empezaron a correr, apunte a Guaidó todos tomaron fotos y me vine”, menciona el sujeto.

“Este señor (refiriéndose a Guaidó) está desesperado la verdad es que lo que prometió a los gringos y a Duque no lo puede cumplir. Atraviesa un desierto porque a cuanta localidad va son calles vacías, rechazo y repudio que está harto de que este pid9iendo que sancione a Venezuela y necesita de esto para mantener la operación de robo de recursos que se está apropiando”, dijo.

Ademas instó a AP a que publique lo que a su juicio es la verdad de lo ocurrido. “Reto a que AP vea esta foto publique el testimonio de Clímaco Medina y publique la verdad de los hechos y a tosas las agencias extranjeras acreditadas en Venezuela, medios de prensa que todos los días atacan a Venezuela a que al menos en esta oportunidad se retracten de la mentira que publicaron”.

Audio de Guaidó

Luego Rodríguez mostró un supuesto audio de Guaidó en el que asegura que es de éste hablando con los que habrían disparado a la camioneta donde se oye lo siguiente:

“Si le dan un tiro a un carajito de esos (…) una criatura de 4, 5, 7 años que tenían abrazado (…) allá los vi a todos ellos pidiendo visa con sus reales afuera, me vienen a llorar a mi toditos (…) ‘que la visa que la vaina que yo quiero salir’, compañeros no sigan en esa paja”.

Se los digo de una aquí eso se acabó. Lo que hacen es alargar la agonía de los compañeros. No tiene nada, no los reciben, van a España y los tratan como m… a diferencia de papá. Aquí se acabó la guachafita o nos mojamos los pies todos o sacamos esta vaina adelante o esto se acabó”.

“Allí tienen a Guaidó diciéndole a los pistoleros de su equipo que le dispararon a la camioneta diciéndoles que hubiese pasado si le dispararan a un niño, allí está la confesió porque eso fue grabado en el hotel donde estaba Guaidó. Queda perfectamente claro que si alguien disparó fueron los pistoleros de Juan Guaidó”, sentenció.