El ingeniero eléctrico y consultor de procesos electorales, Félix Arroyo, sostuvo este lunes que muchas personas “están contentas” por unas supuestas elecciones manuales, pero alertó que de esa manera es “mucho más fácil” hacer fraudes.

“Ese incendio ha sido muy grave, porque se ha destruido el hardware del sistema electoral, lo más importante han sido las máquinas, las 49 mil máquinas, también se han destruido las capta huellas, y hay cosas que se deben aclarar, por las confusiones que he visto en las redes sociales, el sistema electoral no está conformado solamente por las máquinas, lo más importante es el software, y eso está respaldado, en la Plaza Caracas, en los data center del CNE, allí están los servidores y toda la información”, detalló Arroyo al programa Por Donde Vamos de Unión Radio.

El consultor de procesos electorales agregó que “los servidores de las huellas están en la UBV, todo lo que es el software no ha pasado nada. Las máquinas, sumamente importante el problema está en que se va a hacer, si se van a reemplazar, suponiendo que esas máquinas estén entre 500 y mil dólares cada una, y se van a adquirir unas 40 mil, y digo 40 mil porque de los últimos procesos electorales, el que más se ha utilizado máquinas es el del 2015, donde se utilizaron 40.601 máquinas, en las elecciones posteriores usaron menos máquinas porque se optimizaron la capacidad de estas para guardar la información de electores, entonces al comprar esas 40 mil máquinas que sean entre 500 y mil dólares, serían 40 millones de dólares”.

“Comprar esto no es tan fácil, porque tiene que comprarse afuera, tienen que hacerse todos los trámites, fabricarse si no están hechas, no sé si otros países puedan prestarlas. En este momento con el sistema automatizado, no está disponible, ahora la otra opción es elecciones manuales que mucha gente está contenta con eso, pero las elecciones manuales es mucho más fácil de hacer fraudes, hay muchas manos metidas en ese proceso, y vale es el acta de escrutinio y no los votos”, finalizó.