El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, sostuvo este lunes que pudieran ser decenas de miles de contagiados con el Covid-19 y que por esa razón urge un Gobierno de Emergencia Nacional sin Maduro ni narcotraficantes ni violadores de los DDHH.

“El momento que estamos atravesando en Venezuela es una emergencia humanitaria compleja que la va a agravar la pandemia. En sistemas de salud robustos como en España o Italia están sobrepasados. Imaginemos aquí hospitales que no tienen agua, que no tienen jabón, que no tienen capacidad para recibir pacientes.. Nuestro único objetivo es atender al venezolano. Es proteger a nuestra familia. Durante meses hemos puesto alternativas de soluciones. Hoy urge, para poder prevenir una catástrofe que puede llegar a mayores y de inmediato. Debemos prepararnos, no quedarnos de brazos cruzados”, afirmó Guaidó al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

“Pusimos en la mesa el plan José María Vargas, y por supuesto un gobierno de emergencia nacional que pueda ejecutarlo. Se debe contener la emergencia. Importar equipos de protección, tratamientos, agua a hospitales. El FMI ya lo dijo. Que no prestará a alguien que viola DDHH, que está sancionado por terrorismo, y por la ONU incluso en el informe de Bachelet. En Venezuela nos debatimos dese hace tiempo en morir de hambre. Hoy no podemos decidir entre morir por el virus o de hambre, debemos sobrevivir y con dignidad, recuperar nuestra normalidad”.

Guaidó precisó también el monto que se requiere inicialmente para contener la pandemia. “La persecución no nos va a detener, como mi tío que por tener mi sangre ha sido perseguido. El Consejo de Estado debe hacer las veces de un gobierno de emergencia nacional para sobrellevar la transición. Necesitamos inicialmente $1.200 millones para atender la pandemia y contener la emergencia humanitaria en el país. ¿Quién le prestaría a a un narcotraficante? La Fuerza Armada son un factor, y deben tener un rol en este proceso”, acotó.

Reiteró, además, que el Consejo de Estado es paritario y conformado con los sectores que no estén vinculados a la corrupción, violación de DDHH». «Debemos permanecer con los que nos garanticen estabilidad y gobernabilidad. No un gobierno que dure dos días. Debemos recibir un préstamo internacional. A ellos nadie les prestará. Es un tema de sensatez. Están señalados por terrorismo internacional, el oro de sangre que hemos denunciado desde hace años”.

“Este momento para nosotros es fundamental estabilizar al país y va a requerir de muchos organismos de seguridad. Sin embargo las Faes actúan como delincuentes, sin identificarse, sin procedimientos legales. No porque otros organismos no actúen no dejan de ser cómplices de una dictadura. Actuar por omisión es incluso peor, y eso está en el informe de Bachelet. El momento de actuar es este. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Durante años hemos obtenido reconocimiento internacional. Recuperamos parte de los activos en el exterior, para que estén al servicio de Venezuela y no que se lo sigan robando. Tenemos el respaldo del mundo y sobretodo de nuestra gente”, aseguró.

Guaidó agregó que en los próximos días se «ejecutará la estrategiasido la construcción de capacidades durante años,no solamente el último año y meses, sino que veremos cómo conseguir herramientas necesarias, me encantaría decirles que es mañana, que es pasado, como saben hemos hecho un gran esfuerzo, arriesgando nuestra vida al servicio de una causa. Imagina a Pablo Escobar usurpando funciones de presidente, a eso nos enfrentamos los venezolanos”.

La mentira como política de Estado

“El régimen aplica como política de Estado mentir y ocultar información y decenas de miles pueden verse afectados en Venezuela por el Covid-19 si no se atiende la pandemia. Como la malaria, fiebre amarilla, crecimiento de Venezuela, han ocultado todo y es su política de Estado. Hace días en un ministerio nos hablaban de 200 contagiados sin tener un seguimiento específico va a ser difícil. Pudieran ser decenas de miles de contagiados y miles de muertos sino contenemos esta pandemia”, alertó.

Por otro lado, Guaidó desmintió a Clíver Alcalá. «Es la acusación número 12 de la dictadura en mi contra en un año y tres meses. Habría que preguntar el ánimo de la Fuerza Armada actual. Por supuesto que hay mucho descontento en las Fuerzas Armadas, con muchos hemos hablado. Esas acusaciones fueron para distraer lo que ya no pueden ocultar que tienen vinculo con el narcotráfico, vínculo con el terrorismo, y con el oro de sangre”.

Finalmente, afirmó que “ese virus del fascismo ha asesinado a muchos más que la misma pandemia». «El virus del fascismo llegó a mi casa pero no es la primera vez. La dictadura trabaja con el odio, pero a eso también los vamos a vencer como vamos a atravesar esta pandemia. Debemos mantenernos unidos. Seguiremos recibiendo noticias de respaldo y lo agradecemos. Vamos a saber lo que recuperamos para más nunca repetirlo”..

