El Comisionado/AN Especial de Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, sostuvo este viernes que Nicolás Maduro duerme con “un ojo abierto y otro cerrado”, al no saber quien de su entorno lo pueda entregar tras la recompensa de 15 millones de dólares del Gobierno de EEUU por su captura.

“Fue una de las decisiones que se han ido tomando por parte del Gobierno del presidente Trump, ellos han ido escalando en cada una de estas decisiones, hemos sido testigos de cómo el Gobierno norteamericano ha hecho un trabajo de hormiguita en todos los ámbitos para lograr el cese de la usurpación. En este caso, esto dejó de ser una materia política para convertirse en una materia judicial”, reveló Simonovis a TVenezuela Noticias.

Así mismo, aseveró que “ya desde hace unos años, el régimen, desde que Chávez asumió el poder, está ese tipo de actividades, tema de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, es algo que se ha venido alertando al Gobierno americano, entonces desde hace años se han venido realizando averiguaciones, y algunas de ellas han logrado recabar informaciones suficientes que demuestran la participación de estas personas en delitos como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito”.

“Ahí está el caso de Maikel Moreno, ayer la fiscal de Miami decía que este señor había abierto una cuenta aquí en EEUU, diciendo que ganaba 12 mil dólares al año, sin embargo, tuvo acceso a más de 3 millones de dólares, entonces obviamente ahí hay un tema de enriquecimiento ilícito, de corrupción, y como él unos 13 o 14 miembros del gabinete de Maduro. Estas son acciones de un país serio que identifican una amenaza y accionan, no solo del puno de vista financiero, sino que apoyan a actividades criminales y terroristas como es el narcotráfico”, reiteró.

Además, hizo énfasis en que “como policía e investigador, me queda claro que cuando se inicia una investigación criminal esta no finaliza hasta que los implicados no sean capturados. El cese de la usurpación, la libertad de Venezuela viene con la detención de estas personas, no sabemos cuándo va a ser eso, pero hemos dado un paso más, un paso agigantado hacia esa dirección, que punta a la detención de Nicolás Maduro y el resto de su grupo de delincuentes que en este momento son los usurpadores del poder”.

“En un país en crisis como el que tenemos, Maduro y sus allegados duermen con un ojo abierto y otro cerrado, porque no sabe cuál de su entorno lo va a entregar, y te puedo decir con toda honestidad, que ya en este momento hay gente que está facilitando información sobre él”, finalizó.

