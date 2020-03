El diputado en el exilio, José Guerra, sostuvo este martes que para que Nicolás Maduro pueda recibir un préstamo de 5 mil millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional va a requerir la aprobación de la AN legítima.

“Sobre el préstamo por $ 5.000 millones que el régimen le pide al FMI. 1. No lo veo posible porque el FMI no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó. 2. Para cualquier endeudamiento el FMI va a requerir la aprobación de la AN legítima y a esa si la reconoce el FMI. Lo demás es cuento”, afirmó Guerra vía Twitter.

El parlamentario añadió que “un momento. Uds han dispuesto en 20 años de 1 billón de $ por ingreso petrolero. Les entregaron sistema de salud a los cubanos para hacer negocio. Eugenia Sader y otros ministros de Salud robaron millones de $. Dijeron que tenían el mejor sistema de salud. Uds son unos farsantes”.

“Otro punto. Para tener acceso al préstamo más inmediato del FMI llamado Rapid Facility el FMI debe hacer un análisis de sostenibilidad de la deuda en un país donde no hay cifras. Además recuerden que Chávez expulsó al FMI de Venezuela en 2004 cuando creía que era rico”, resaltó Guerra.

Finalmente, afirmó que “acá los datos de Venezuela durante el chavismo. Recibió $1.047.025.000.000 por exportaciones petroleras. No ahorró y además emitió deuda por más de $70.000.000.000 y hoy arruinada quiere que el FMI les preste $ 5.000.000.000 más. Que gente tan cara dura e irresponsable”.

