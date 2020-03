El vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa, reiteró este martes que miembros de la ANC que son diputados pueden participar en el Comité de Postulaciones.

“Nosotros tenemos una responsabilidad con el país. Que la Asamblea Nacional presidida por Guaidó designe un nuevo CNE. Evidentemente estos señores son diputados. Pueden participar en el Comité de Postulaciones pero para mí es un contrasentido porque son los mismos que asaltan militarmente el Palacio Federal. Los que allanan la inmunidad parlamentaria”, declaró Guanipa a Vivoplay.

“Salen de la AN para ir a sesionar en la farsa de la ANC a allanar la inmunidad de los diputados. Para mí no tienen autoridad moral. Pero formalmente hablando son integrantes del parlamentos y ya esa comisión preliminar que se volvió comité había sido designada bajo la conducción de Guaidó”, agregó.

“A esa comisión le corresponde no designar al CNE sino presentar una lista de elegibles. Ese es el trabajo que tiene que hacer. ¿Qué sucede? Que ayer se decidió que se instalaría ese Comité para seguir con el trabajo. Mi opinión es que corremos una arruga porque cuando se discuta quién formara parte del CNE y qué AN tomará la decisión, tiene que ser la única AN legal”, explicó.

Marcha al Palacio Federal

Previamente, Guanipa calificó como importante la marcha hacia el Palacio Federal. “Es importante ir al Palacio Federal, es el espacio natural donde los diputados debemos sesionar. Todo lo que esta gente ha hecho esta gente ha ido en función de impedir que usemos ese Palacio”.

“Antes todo fue en función de lograr tener una mayoría que nunca tuvieron, y todo lo que hicieron para lograr esa mayoría incluyendo la compra de diputados no les surtió efecto. Por eso secuestraron militarmente el Palacio Federal Legislativo”, recordó.

Guanipa rechazó el que no se le permita el ingreso a los diputados de la oposición al hemiciclo. “No puede ser posible que los diputados no tengan acceso al palacio federal y lo que haremos es mantener esa lucha para intentar hacer presencia en el Palacio Federal”

“Obviamente todos los movimientos de ayer tienen dos intenciones una es decir ‘no les vamos a dejar llegar hasta ese palacio’ y dos ‘asústate, no vayas amedréntate, llénate de miedo que somos los que tenemos la fuerza’”, agregó.

Señaló que la marcha oficialista solo es una acción de sabotaje. “Ellos siempre, absolutamente siempre convocan a una actividad paralela el mismo día, la misma hora y el mismo lugar porque buscan la confrontación. Ellos demuestran con eso su talante antidemocrático, su primitivismo y su actitud antidemocrática”.

Guanipa dijo que se debe incrementar la presión interna porque vendrá mas presión a nivel internacional. “La calle de alguna manera sirve para intensificar la presión que de alguna manera se está dando y se va a profundizar y la presión internacional se va a profundizar depende de nosotros profundizar la presión interna”

Sin embargo admitió que existen rutas alternas en caso de no poder llegar al Palacio Federal. “¿Qué está todo previsto? Si, ¿Qué hay vías alternas en caso de que la principal sea truncada por esta gente? también. ¿Qué hay espacios alternativos donde hacer la sesión en caso de que no lleguemos al Palacio? también”.

#10Mar @JuanPGuanipa, primer vicepresidente de la @AsambleaVE, nos ofrece detalles de la manifestación convocada para este martes por el presidente (E) @Jguaido contra el régimen de Maduro y exigir el cese de la crisis en el país. #VIVOplay por: https://t.co/1QcPa5TS5U pic.twitter.com/BYOq9MU6C0 — VIVOplay (@vivoplaynet) March 10, 2020

#10Mar @JuanPGuanipa, primer vicepresidente de la @AsambleaVE: La presión internacional se va a profundizar y nosotros tenemos la responsabilidad de intensificar la presión interna. Sigan nuestra transmisión #NoticiasEnVIVO por #VIVOplay: https://t.co/1QcPa5TS5U pic.twitter.com/wVBuDeFgRF — VIVOplay (@vivoplaynet) March 10, 2020