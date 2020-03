El presidente de la Asamblea Nacional y reconocido en más de 60 países como el encargado de Venezuela, Juan Guaidó, descartó este miércoles una posible reunión con la administración de Nicolás Maduro, por considerar que este encuentro no es prioridad en el país.



«Vamos a centrarnos en el debate, ¿Cuál es el debate? los requerimientos, la necesidad, el cese de la persecución, ¡Por Dios! a los médicos, a las enfermeras a periodistas, la dotación de insumos en hospitales. Yo lo decía en una carta a la Fuerza Armada, todos estamos en emergencia, hay que habilitar un puerto y aeropuerto para que ingrese la ayuda humanitaria, ahí está el debate, más que un tipo de acuerdo hay un espacio natural y es la Asamblea Nacional; no hay que inventar el agua tibia haciendo creer que una reunión es la solución. Si el problema fuese dinero, lo tendríamos resuelto, porque ellos se robaron miles de millones, hay que tener mucho cuidado con generar esos falsos dilemas», expresó Guaidó en una entrevista con Sergio Novelli.

El parlamentario indicó que pondrán todo de su parte «para ayudar a la gente». «Es criminal e irresponsable equiparar al régimen con el gobierno encargado, también lo digo. Sabemos quién persigue, quién bloquea, debemos llamar a la reflexión. Qué vamos a hacer. Ese es el debate. Mira, la carta que enviaron al FMI fue para victimizarse, ellos saben que esa no es la forma para pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional», recalcó.

«Jamás seremos obstáculos en ningún momento, hoy enfrentamos a un amigo invisible, nuevo para Venezuela, además de la desesperanza tenemos un virus peor, agresivo, mucha gente me ha llamado en ocasiones para decirme que prefiere morir del virus antes que de hambre», comentó Guaidó.

En tal sentido el presidente de la Asamblea Nacional reiteró que no es una reunión la solución, sino la articulación para buscar la ayuda necesaria. «Hay dos espacios claros, la Asamblea Nacional y la Fuerza Armada, el tema no son las sanciones o el dinero, es la necesidad de respiradores, de gel alcoholizado, de camas y hacia allá vamos a llevar la información».

«Hoy el debate debe estar en otro plano, tenemos las redes sociales como mecanismo para informar. Mientras el régimen hace cadenas y se aprovecha de un espacio que nosotros no tenemos, porque sabes bien que yo no puedo salir en televisión nacional, pero eso no nos va a detener. En las próximas horas varias de estas cosas estarán materializadas, el aporte, la necesidad de articulación. El mensaje con esto es que no tengan duda que haremos lo necesario, siempre teniendo en el centro a los venezolanos y recuperar nuestro país».

Guaidó insistió en llevar el debate al terreno que es, dando por sentado que no habrá reunión entre ambos sectores políticos. «Una reunión no soluciona nada y no queremos que la primera victima del coronavirus sea el futuro de nuestro país», sentenció.

Sobre los migrantes venezolanos varados en el mundo, a raíz de la suspensión de vuelos por el coronavirus, dijo que «no es un tema sencillo, pero se está trabajando», concluyó.