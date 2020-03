El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, indicó este miércoles que el “régimen” de Nicolás Maduro “nos quiso dividir” entre ricos y pobres, pero eso cambió y están unidos.

“Aquí no hay un país dividido, eso era antes, el régimen nos quiso dividir entre ricos y pobres, pero eso cambió. Hoy somos uno. Tenemos un rol de comunicar que el próximo 10 de marzo tenemos una cita todos juntos. Ya la dictadura no gobierna, ejerce la dictadura de manera sádica que es distinto. El viernes antes de carnaval, son tan inútiles, que decretaron sueto y nadie les paró”, afirmó Guaidó en una asamblea de calle en Miranda transmitida por VPItv.

El líder opositor agregó que “ante cada dificulta son más las miradas que veo cotidianos, vengo de una reunión con productores del campo, y es un milagro traer un papa de Mérida a Carcas, sin gasolina, sin luz, sin fertilizantes, sin fulmicidas, con alcabalas y matraca pareja, porque no los protegen pero si los matraquean”.

“Yo me imagino a un país empujando en una sola dirección, uniendo sus reivindicaciones en una sola fuerza. Aquí hay gente que trabaja y mucho en este país y no come. Aquí hay gente que se esfuerza, madruga, lleva lo que puede para la casa y no comen bien como el 80% de los venezolanos. Sin democracia tampoco comemos. Debemos retomar nuestro rol fuerte en la sociedad, como ciudadanos, como herederos de libertadores”, finalizó.

