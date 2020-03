El presidente (E) designado por AN, Juan Guaidó, dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario para detener el «sufrimiento de los venezolanos» por la expansión del Covid-19 que ya superó la barrera de los 100 infectados (106).



«El país no está preparado para una pandemia. Es evidente. Pero estoy dispuesto a hacer todo lo que haga falta para detener el sufrimiento de nuestra gente. La destrucción del país es demasiado grande y ningún organismo internacional prestará los millones que hacen falta mientras esté una dictadura corrupta en el poder. Pero haré todo lo que está a nuestro alcance mientras el dictador siga aferrado al poder y la FAN lo siga sosteniendo a pesar de que saben lo que se nos avecina», precisó Guaidó en un video.

Aseguró que no pueden quedarse de brazos cruzados esperando una catástrofe. «Es momento de que todos podamos hacer lo que podamos. Para eso hemos recuperado nuestros fondos. Para eso hemos advertido y dicho la verdad sobre la información de la pandemia en nuestro país y para eso reafirmo todo lo que ya he dicho. Pongo a disposición del país todo nuestro apoyo, capacidades y articulación internacional para esta emergencia», además puso como condición que los recursos e insumos no los maneje el oficialismo, pues anunció la recuperación de 20 millones $ para dotar al personal de salud.

«Nosotros podemos conseguir apoyos pero la Fuerza Armada debe quitar los obstáculos. Que quede claro. No se trata de iniciar diálogos nuevos. Negociaciones. Reparticiones burocráticas o perdedera de tiempo. No. No hay tiempo. No es un problema entre bandos sino humanitario. Todos sabemos quienes pusieron el país en situación de vulnerabilidad y quienes bloquearon la ayuda», recalcó el opositor.

El presidente de la AN concluyó que por su «Gobierno encargado» podrían permitir la dotación de protección de médicos y enfermeras, siempre y cuando estos no los maneje el oficialismo. «Serán los organismos internacionales que hacen vida en Venezuela quienes definirán la distribución y garantizarán su transparencia para que llegue a quienes lo necesiten», finalizó.