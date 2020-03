Juan Guaidó, presidente (E) designado por la AN, acusó al Gobierno de Nicolás de Maduro de «soberbio» luego que el sitio web creado por la oposición sobre el coronavirus haya sido bloqueado por Cantv.



«En momentos de emergencia e incertidumbre la información genera certezas. La dictadura continúa su ataque a los que ofrecen alternativas en momentos de necesidad. Al parecer no sufren la emergencia y no dejan de lado la soberbia que destruyó al país estos 20 años», indicó Guaidó en Twitter.

Espacio Público y VE sin Filtro reportaron este miércoles que la pagina http://coronavirusvenezuela.info fue restringida por la compañía telefónica y proveedora de Internet.

Dicho portal web esta enmarcado en una de las medidas decretadas por Guaidó para informarse en todo lo referente al coronavirus y las acciones a tomar sobre ella de parte del Gobierno interino.