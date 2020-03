El presidente (E) designado por la AN, Juan Guaidó, denunció este jueves que funcionarios del FAES merodeaban su casa pero que estos «se fueron corriendo» justo cuando llegó al sitio, por lo que los instó a «no prestarse a aventuras».



«Esos agentes deberían pensar en los Sebin que mandaron a secuestrarme o en los que me dispararon en Lara: la dictadura los dejó solos y presos. No se presten para aventuras. Nos vemos el 10», indicó Guaidó vía Twitter.

El líder opositor les recordó que «sus madres. Padres. Hermanas y hermanos. Sus parejas. Sus hijos y sus hijas también querrán estar el 10 rumbo a la Asamblea Nacional. Denle alguna razón para estar orgullosos. Después de tanta vergüenza y tristeza que deben sentir al tenerlos a ustedes en un grupo de exterminio».