El presidente de la AN, Juan Guaidó, dijo este miércoles que las personas que lo atacaron el fin de semana están vinculadas a la gobernación regional y municipal (que son del chavismo), pero que desde el PSUV no asumen la responsabilidad. “Son unos cobardes”, señaló.



“Ya no pueden movilizar gente, tienen cómplices, y son tan cobardes que dijeron que fue un show, y todos están identificados y vinculados al gobierno regional y municipal e incluyen una declaración de un miembro de un partido aliado para quitar la responsabilidad. Son tan cobardes que ni siquiera sumen sus fechorías, después de haber llamado a incitar el odio por canales del Estado, estamos en la calle y el 10M vamos a exigir porque todas las luchas de Venezuela son una sola, hasta que logremos la democracia”, expresó Guaidó.

En ese sentido, indicó que no habría disparo o amenaza que pueda “frenar y detener al pueblo”, al tiempo de señalar que desde el gobierno madurista se creía que “íbamos a salir corriendo, que nos asustáramos”.

“El dictador me ha amenazado con cárcel no sé cuántas veces, y aquí estamos dándole la cara a nuestra gente. Los que tienen miedo hoy son quienes tienen que recurrir a las últimas instancias”, precisó.

Desde la sesión de la AN en el colegio María Auxiliadora en Altamira, mencionó que seguirá yendo “a cualquier rincón de Venezuela” porque puede hacerlo y que “allá los cobardes que no pueden salir, no pueden dar la cara”.

“A los cobardes del PSUV o de un sector como decía el dirigente regional o diputado del estado Lara; no sean cobardes, asuman su responsabilidad, ¿o también van a dejar solos a quienes ustedes mandaron a disparar y amedrentar? Son tan cobardes que ni eso pueden asumir, no son tan cobardes que a nadie pueden darle la cara”, les increpó Guaidó a las autoridades chavistas.