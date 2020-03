El general retirado y ex jefe del Cufan (actual Ceofanb), Gonzalo García Ordóñez, explicó que los militares activos sufren tantas amenazas como la población civil ademas de que el poder judicial es lo que sostiene al régimen chavista y no la Fanb.

“El pilar fundamental, para que la democracia funcione es la correcta aplicación de la ley, es decir, la existencia del sistema judicial que imparta justicia. Cuando la condición anterior no existe, la amenaza es efectiva. Los militares activos, al igual que el resto de la población, están amenazados y la amenaza es efectiva debido a que la justicia está politizada y actúa favoreciendo los objetivos e intereses de una parcialidad”, declaró García Ordoñez a la periodista Sebastiana Barráez.

A su juicio el verdadero sosporte de Maduro es el poder judicial y no la Fuerza Armada. “Difiero de quienes opinan que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la que sostiene a Nicolás Maduro. La FANB y los Organismos se Seguridad de Estado son entes operativos que están actuando bajo el paraguas de un Poder Judicial que no imparte justicia imparcial, es una justicia politizada, por lo tanto, no es justicia. El verdadero soporte de Nicolás Maduro es el poder judicial. Si la justicia en Venezuela se aplicara correctamente, todo sería diferente”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Infobae