El presidente de Soluciones, Claudio Fermín, hizo un llamado a los partidos de oposición a participar en las próximas elecciones parlamentarias pautadas para este año.



«¿Qué ha traído la abstención?», se preguntó durante una entrevista por VTV. «Después de la abstención viene la desestabilización».

Apuntó Fermín que desde la Mesa de Diálogo Nacional «estamos muy optimistas porque los diputados están salvando sus diferencias para designar el nuevo CNE. El país reclama un nuevo poder electoral. Urgimos a que tomen esta tarea en serio y que en los próximos días le digan al país cuál es su decisión. Es urgente que se designen los rectores».

«Esta Constitución obliga a que sea la AN a que escoja los nuevos rectores del CNE. En ese proceso estamos. Y es curioso porque los últimos rectores no los designó el Parlamento sino el TSJ… La AN es para que venezolanos convengan para decretar leyes por el beneficio del país pero eso ha sido dificilísimo», recordó.

Reiteró el llamado a participar. «Usted tiene derecho a opinar a través de sus representantes… Las únicas elecciones que vamos a tener son las parlamentarias para este 2020».

Fermín, por otro lado, criticó la polarización. «Reunirnos con el presidente del Psuv, con el jefe de Gobierno (Nicolás Maduro) tiene que llamarnos la atención, sobretodo en este contexto de polarización… Este esquema polarizado que lleva como meta mensaje la extinción del contrario es casi que una premisa esquizofrénica y eso lo hemos abordado en la Mesa de Diálogo», finalizó.