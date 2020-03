El experto electoral Félix Arroyo, aseguró este miércoles que reemplazar las máquinas de votación quemadas hace unos días en los galpones del CNE es sencillo y desestimó que se tengan que hacer elecciones manuales, pues los costos serían mucho mayores.



“En el sistema electoral, lo más importante es el Software, de las máquinas, que está respaldado en el Data Center de Plaza Caracas y Plaza Venezuela; sino, es negligencia. El de totalización están en los dos servidores, el banco de datos de huellas, eso está guardado en la UBV, y también tiene respaldo. La máquina es lo más fácil de reponer. Lo más difícil es lo otro. Me imagino que hay formas”, señaló.

Indicó que cada una no cuesta más de 1.000 dólares, “y estoy exagerando. Porque no tienen hardware y software de última generación. Es reemplazar la máquina. O la compras nueva, hablando con los demás países donde haya bloqueo, porque es la democracia, para que haya elecciones”.

“La empresa que vendió esas máquinas al CNE en 2003, lo ha hecho con otros países, como Filipinas. Sin tener que fabricarlas, las máquinas existen y se puede hacer un convenio internacional para traerlas con urgencia para hacer unas elecciones. Esa parte se puede hacer”, aseguró.

Pero SmartMatic, empresa que proveía el software a las máquinas de votación, decidió no trabajar más con el CNE tras las cuestionadas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, donde además dilucidaron que hubo alteraciones en los resultados.

Ante eso, Arroyo precisó que “SmartMatic huyó despavorido porque cuando las “elecciones” de la ANC en 2017, eso no fue una elección garantizada. La Constituyente no fue una elección”.

“No hace falta comprarles una máquina a ellos. Se pueden fabricar y no son complicadas, tienen poca memoria, no hace falta más soporte. Los dispositivos que manejan, funciona bien con XP, el sistema operativo que usa las máquinas”, comentó entonces a Román Lozinski.

En tanto, dijo que para elecciones manuales los costos serían mayores, porque cada boleta cuesta $1 aproximadamente y son más de 21 millones de electores los que están en el RE, y suponiendo que se hicieran con más de una, podrían gastarse más de 40 millones de dólares, lo que equivaldría a a reposición de las máquinas quemadas en extrañas condiciones.

Comité de Postulaciones



Por su parte, Arroyo hizo referencia al comité de postulaciones para escoger a los rectores del nuevo CNE. Dijo que tiene la esperanza de que el grupo se juramente ante la AN donde esté “el grupo de Guaidó”.

Sobre la posibilidad de que el TSJ se encargue, señaló que no puede porque el presidente de la AN que reconoce el tribunal es a Henry Ramos Allup y no a los demás. “No ha pasado nada, están entrampados. Ahí lo que tendrían que hacer, es llegar a seguir negociando con el PSUV para que pueda haber consenso y se tome la decisión en la AN con los dos tercios”, puntualizó.

Sobre la posibilidad de que se mantengan rectores de esta actual administración, consideró que la “continuidad administrativa es importante, por eso la ley dice que la primera vez se van a escoger tres de la sociedad civil por siete, universidades por tres años y medio”.

“La continuidad se hace para que haya dos o tres rectores que no sean nombrados nuevos para que haya continuidad administrativa. Si escogen los cinco, pues debería ser sociedad civil por siete años y universidades tres años y medio”, indicó.

Y añadió que “hoy en día podrían dejar a dos, de lado y lado, para que sepan de qué están hablando porque con gente nueva que no sepa lo que está pasando allí, puede ser un desastre”