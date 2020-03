El coordinador nacional del movimiento Prociudadanos, Leocenis García, aseguró este miércoles que la mayoría de los venezolanos le ha perdido confianza a la «vieja» clase política venezolana, entre los que incluye a Juan Guaidó y Leopoldo López, a la que considera hipócrita.

«¿Cómo explicas de manera práctica que el G4 va a Washington y dice que en Venezuela no pueden haber elecciones y ahora estén en el Palacio Legislativo reunidos con el Psuv y con los diputados que representan al presidente Luis Parra para conformar un nuevo CNE e ir a elecciones?», dijo en entrevista exclusiva a ND.

«La vieja clase política es absolutamente hipócrita y por eso han perdido el apoyo popular. La gente está cansada de los políticos. No le importa si es Guaidó, si es María Corina, si es Maduro o si es Leocenis García, siempre y cuando se resuelvan los problemas porque están cansados de la confrontación».

El G4 se ha reunido en secreto con Maduro

Desde su oficina en Altamira, el ex preso político y empresario de medios asegura que dirigentes del G4 (Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo) se han reunido en secreto con Maduro para pactar ir a elecciones parlamentarias bajo ciertas condiciones. «Son más respetables Claudio Fermín, Timoteo Zambrano y Bertucci que se reúnen de frente con el gobierno que el G-4 que se reúne con el gobierno y no lo dice».

«Te digo sin ánimos de que me desmientan porque no lo pueden hacer. Ramos Allup se reunió personalmente con Maduro y se comprometió a participar en legislativas si hay ciertas garantías. Manuel Rosales se comprometió con el gobierno a participar en legislativas. Y Borges participará si no le quitan Primero Justicia».

Asimismo, señaló que el único partido que no participará en las parlamentarias es Voluntad Popular, «porque Juan Guaidó, el supuesto presidente interino de Venezuela que no es presidente de nada, tendría que decir que ahora no es presidente interino y que será diputado por La Guaira y además que puede perder».

Me sabe a m… lo que piense la clase media

García consideró que pese a que la confrontación entre el chavismo y la oposición continúa lo que debe acabarse es la crisis que existe en Venezuela. «Esta confrontación puede seguir. Pero lo que no puede seguir es el problema que viven los venezolanos».

«8 de cada 10 venezolanos que viven en los barrios reclaman reconciliación. No quieren conflicto. Quieren que la política sirva para algo y resolver los problemas de la gente. Este es un pueblo con profunda cultura electoral que quiere votar, pero son las cúpulas de la vieja clase política que no dejan que la gente vote», enfatizó.

«Yo tengo mucha esperanza en ese pueblo. Yo estoy en los barrios todos los días. Soy el único líder de oposición que está en los barrios. A mí me sabe a m… lo que piense la clase media porque solo representa el 20% del país. Yo sé exactamente lo que piensan los pobres: quieren reconciliación, elecciones y un cambio de modelo. Detestan la confrontación política. Están cansados de la política».

«El error de EEUU es haber escuchado al loco de Leopoldo López»

Indicó que el principal error de la política de Washington hacia Venezuela es que ha escuchado a una sola persona. «Ese tipo está loco y es Leopoldo López. Yo suscribo las declaraciones que ha dado Humberto Calderón Berti porque ha sido muy perjudicial para la política. López parece un general de guerra y no un político que aspira llegar al poder».

Condenó que la Usaid haya entregado más de 7 millones de dólares «para restituir la democracia» y esto no haya llegado a los más pobres. «¿Para que ha sido usado ese dinero? Para pedir sanciones y viajar por el mundo. ¿Sabes cuántas pastillas de Losartan pudiesen importarse con ese dinero? ¿Cuántos problemas podemos resolver entregando un teléfono a los más pobres para comunicarse?», cuestionó.

«La falla de EEUU ha sido anclarse en un solo político que no tiene la preparación, no tiene la altura para afrontar el desafío histórico que comprende salir de Maduro», enfatizó.

Asimismo, respondió que en su conversación con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, le dijo que la ruta de la confrontación fracasó. «No fue una conversación fácil, fue tensa. Pero le dije que esta vía de la violencia, de la improvisación y el golpe de Estado fracasó. Además, le dije que cuando una estrategia fracasa debes cambiarse y hay que ir a un proceso electoral».

García manifestó que no es posible salir de una dictadura como la que vive el país a través de un proceso de elecciones normales, sino a través de un proceso de transición. Y trajo a colación lo que ocurrió en la Unión Soviética en 1985, cuando Mijail Gorbachov y sus ministros de economía introdujeron las reformas de lo que sería conocido como la Perestroika.

Chavismo va a producir una Perestroika

«Pienso que el chavismo va a producir una Perestroika porque los que pueden producir una transición son los chavistas alrededor de Maduro que están descontentos, como hizo Gorbachov».

«Después de esa transición tendrá que venir un proceso electoral y democrático con garantías en las que yo seré candidato presidencial para representar a los sectores más vulnerables del país».

Apuntó que no es populista y que Prociudadanos tiene un plan para acabar con la crisis. «No creo que los pobres tienen que ser eternamente pobres. Yo creo que el país tiene que diseñar un proyecto de país que acabe con la pobreza, que privatice Pdvsa. Que hay que crear un fondo que sirva para la educación y la salud. Apostar a la privatización. Yo te puedo decir lo que haría Prociudadano desde el primer día de gobierno hasta el último».

Al respecto, afirmó que ni Maduro ni la oposición tienen un plan para recuperar económicamente al país. «Eso no existe ahora. El Plan País presentando en la AN es una vergüenza. Es retórica que mezcla ideas neoliberales con medidas populistas. Es un plan inviable en un país quebrado».

En cuanto a las sanciones, García precisó. «Estoy de acuerdo con sanciones individuales a Cilia, a Maduro, pero no que sancionen a la señora que vende empanadas; porque tenemos una economía estatista, controlada por el gobierno donde en la mayoría de los estados la gente vive de las alcaldías y si sancionas al gobierno estas sancionando a los más pobres».

Maduro es un canalla porque aplaude el gasto en dólares y no la dolarización

El representante de Prociudadanos aseveró que Maduro es «hipócrita y canalla» por decir que aplaude el gasto en dólares pero sigue manteniendo el ingreso en bolívares. «Por eso lo he retado a que dolarice el salario, porque la empresa privada está haciendo un enorme esfuerzo para mantener la compensación en dólares, pero Maduro es un canalla».

«Y no solo es Maduro, sino también la AN que lleva un año discutiendo el cese de la usurpación pero no hace un decreto para el cese del hambre».

Repetir la juramentación de la AN

También acotó que lo que ocurrió el 5 de enero durante la juramentación de la junta directiva de la AN fue un proceso «con dudas de ambos lados», y pidió que se repita esa elección.

A modo personal expresó: «A mí me cae muy bien Luis Parra. Sin embargo creo que lo más cómodo y legal es que esa sesión de la AN, que tiene dudas en ambas partes, se repita para que los venezolanos veamos en vivo y en directo quién tiene la mayoría».

«Estoy seguro de que si el TSJ ordenara la repetición del nombramiento de la AN el diputado Guaidó no se presenta. Te lo puedo pronosticar, porque no tiene los votos», resaltó.

Prociudadanos irá a Parlamentarias

Sobre si participará en elecciones parlamentarias, García recordó que Prociudadanos no está legalizado, aunque asegura que ha conversado con distintos factores para que esto sea posible. «Nosotros no tenemos un partido legalizado, nos han acusado de colaboracionistas porque somos una fuerza real, porque tenemos a los jóvenes de los barrios de Venezuela y por eso el gobierno se niega a que seamos partido».

«Pero con partido o sin partido los jóvenes de Prociudadanos van a ser candidatos a la AN y yo voy a ser candidato a la AN por Miranda», exclamó.

Alargar el período de los diputados

García aseguró, por otro lado, que dirigentes del G4 han planteado crear un CNE en el exilio para alargar el período de los diputados de la AN.

«Lo que está haciendo el G4 es plantear un CNE paralelo en el exilio que convoque un referéndum consultivo que alargue el período de los diputados de la AN. ¿Cuál disparate es ese? Si este año la Constitución bajo la que Guaidó se juramentó convoca a elecciones legislativas y debemos prepararnos para esto».