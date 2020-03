El diputado José Antonio España (Independiente-Delta Amacuro) consideró este martes que las nuevas autoridades del CNE deben ser elegidas por la AN e indicó que quienes se abstienen a elecciones parlamentarias cometen un «inmenso error».



«Sería muy importante que el CNE lo elija la AN pero si no hay acuerdos que superen los intereses personales sera la omisión legislativa; si alguien no coloca su fracción a votar porque está sacando los cálculos de la próxima candidatura presidencial comete un inmenso error», dijo en entrevista concedida a ND a las afueras del Palacio Legislativo.

A la vez que resaltó que Nicolás Maduro se haya reunido este lunes con la Mesa de Diálogo Nacional, para evaluar los avances del Comité de Postulaciones. «Todos los pasos para normalizar e institucionalizar al país son importantes, nosotros somos fanáticos del diálogo, de la reconciliación y por eso esta iniciativa nos parece importante».

Sin embargo, apuntó que desde el Parlamento debe acompañarse esta iniciativa. «La AN debe asumir su rol, tenemos una inmensa responsabilidad de elegir un nuevo CNE y de superar la crisis económica, debemos brindar el andamiaje y la estructura legal para que este año conquistamos el diálogo y la economía del país».

El parlamentario recordó que la omisión legislativa es constitucional y dijo: «La omisión legislativa está allí, yo fui electo por un CNE producto de omisión legislativa y en 2010 el Psuv ganó producto de un CNE electo por omisión legislativa».

Guaidó anda de gira haciendo campaña y dice que no irá a elecciones

Refirió al líder opositor Juan Guaidó y le recomendó que regrese a la AN y ocupe su curul de diputado, a la vez que rechazó que Guaidó no busque beneficios para el país sino sanciones.

«Yo no tengo duda de que Guaidó debe admitir su derrota y volver a su curul, anda de gira haciendo campaña pero dice que no participará en elecciones; sale al exterior a buscar aliados a su proyecto político y lamentablemente son sanciones las que busca; porque no busca beneficios, no hace gestiones para superar la crisis en la CAF o en Naciones Unidas», expresó.