El diputado Ángel Alvarado (PJ-Miranda) indicó este lunes que Nicolás Maduro «ha aplaudido» la dolarización como una estrategia para mantenerse en el poder y aseveró que esto no resuelve la crisis económica ya que esta persistirá hasta que no haya un cambio político en el país.

«Yo creo que Maduro suelta el poder económico para tener el poder político, desconcentra el poder económico para tener el poder político. No quiero decir que haya una reforma, sino que para mantenerse en el poder ha tenido que levantar el control de cambio y el control de precios», dijo en entrevista exclusiva concedida a ND.

«Él lo ves como un mal menor, sin embargo no estoy de que esté más aferrado al poder con esto porque lo que ha hecho es una válvula de escape; recordemos que la gente todavía tiene muchas demandas, algunas cosas que había que hacer ya se hicieron, pero quedan muchas cosas pendientes y creemos que una medida fundamental para lograr mayor crecimiento y salir de la crisis es generar el cambio político», resaltó.

El economista egresado de la UCAB, aseveró que en Venezuela existe una dolarización, pero esta es injusta para la mayoría. «Te dolarizaron la pensión en 3$, el salario en 5$, el país está dolarizado a un nivel completamente injusto para la gente porque no pueden tener una pensión digna ni llevar alimentos a sus casas con esos ingresos; estamos en un equilibrio muy malo y muy bajo. La dolarización es una camisa de fuerza de la economía y te la pusieron en el peor momento de tu desempeño económico».

En enero, Alvarado dijo que el Plan País propone fijar el salario mínimo en 120$, ahora explicó que se estableció que este salario se cancele durante 90 días, porque pagar nóminas «no es algo inmediato». «Eso lleva un proceso, la idea es llevar el salario a 120 dólares en la fase de estabilización y luego que la economía llegué a crecer que sea todo lo posible, no hay límites», aseguró.

Plan País no es populista: Garantiza los derechos de la propiedad

Alvarado, coordinador técnico del Área Macroeconómica del Plan País, aseveró que la premisa fundamental de este proyecto es darle sentido y valor al trabajo, lo que se ha perdido debido a la crisis y negó que se trate de un plan populista. «Los últimos años se ha profundizado la pérdida del valor del trabajo, ya que la moneda ha perdido su valor y la hiperinflación hace que cada día la gente tenga menos motivos para ir a trabajar y se termine yendo del país o se quede en su casa».

«En este momento a muchas personas el salario no le alcanza ni para pagar el pasaje, no tiene sentido trabajar, por eso debemos recuperar el sentido del trabajo y para eso hay que estabilizar la moneda, generar el crecimiento económico y que la gente no pida una solución de afuera sino que desde acá se generen los incentivos, para que la gente con su trabajo pueda labrar su propio futuro».

Indicó que la idea del Plan País es eliminar los subsidios indirectos como el Clap y explicó que esto liberaría a la gente. «Hay muchos países del mundo donde el dinero de la renta petrolera se distribuye directamente a la gente, como es el caso de Alaska, esto es un subsidio directo y eso no es populismo más bien se garantizan los derechos de la propiedad sobre los activos de yacimientos de la república».

«Una familia de 30 integrantes le tocaba en la época de Chávez un millón de dólares, pero eso no les llegó a casi nadie, pero hay gente que le llegó mucho más que eso, entonces si somos transparentes podemos hacer que esto llegue realmente a las personas», afirmó. A la vez que precisó que la tarjeta que propone el Plan País colocará al ciudadano más cerca de la renta petrolera. «Más que populismo, estamos tratando de garantizar los derechos a la propiedad sobre los yacimientos petroleros, que en estos momentos son difusos. Esta tarjeta funcionará como una tarjeta de débito en la cual tienes una transferencia directa como propietario y la podrás gastar en lo que quieras y necesites», precisó.

Asimismo, consideró que Venezuela puede volver a tener una economía productiva y expresó «entre 1941 y 1974 la economía creció durante 60 años continuos, hemos demostrado que sí se puede, tuvimos una de las mejores monedas del mundo, atraíamos a migrantes, pero para generar un modelo económico como este hay que generar un andamiaje institucional y el Estado debe controlar en qué gasta el dinero, frenar la corrupción y evitar proyectos faraónicos y mastodontes que nada tienen que ver con la gente».

El dólar no ha subido porque no hay bolívares

El miembro de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, indicó que este miércoles darán a conocer la cifra de la inflación del mes de febrero, sin embargo, adelantó que la inflación se mantiene y que esto hace que la vida en Venezuela sea «más cara en dólares». «La inflación del rubro de telecomunicaciones fue de 500%, el desorden y el caos se mantienen».

Sobre el precio del dólar, explicó que se ha mantenido constante durante las últimas semanas porque no hay bolívares. «Hay una restricción muy grande por el encaje legal y esto hace que no haya bolívares y esto hace que el tipo de cambio se mantenga estable, pero yo creo que esto cambiara porque hay una presión importante y puede ocurrir lo que paso en enero, que subió mucho».

También, refirió al petro y lo calificó como «mera promesa». «Alrededor del petro se generó un problema con el gabinete de Maduro, ya que algunos dogmáticos decían cómo van a dolarizar y otros decían cómo van a petrolizar; y eso se quedó allí porque no tenía futuro. El petro nació muerto pese a que lo trataron de imponer a trocha y mocha; se quedó en la billetera digital, los comerciantes no pueden cambiarlo porque es una moneda que no es redimible, que no se puede cambiar por otra cosa, en conclusión no es una moneda», sentenció.

Rosneft seguirá evadiendo sanciones de EEUU

En su artículo «El juego del centipedo: Chevron vs Rosneft», el parlamentario afirma que se ha generado una Perestroika a la venezolana, al respecto, apuntó «en 2019 vimos que lo que se hizo básicamente a escondidas, como el levantamiento del control de cambio, el control de precios, la libertad para importar, mayor control inoperativo de la industria privada sobre la empresa petrolera es evidencia de que se está liberalizando un poco la economía y esto responde a la necesidad del gobierno a mantenerse en el poder».

A la vez que explicó que la relación entre Rosneft y Chevron se asemeja al juego del centípedo. «Ambas estaban cooperando a medida de que a las dos les interesaba que no se cambiara el status quo, que Rosneft siguiera operando, era ese juego un poco perverso, porque las sanciones al final hicieron que estas dos empresas tuvieran más control de la producción petrolera nacional» y acotó «lo que no es bueno ni malo, sino que es así, porque los incentivos son aumentar la producción petrolera».

«Las sanciones están buscando que Venezuela se quedara sin producción y solo han generado más incentivos para que los privados inviertan en el país y esto tiene que ver con la ligera recuperación económica que se evidencio».

Estima que Rosneft seguirá evadiendo las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EEUU y agregó «ellos buscarán más empresas, van a tratar de darle la vuelta y de mantenerse porque este negocio les da mucho rendimiento y será difícil evitar que Rosneft siga en esto y sino son ellos hay muchos vaqueros dispuestos a ganarse ese dinero».

Al referirse a las sanciones, manifestó que estas afectan a todos los venezolanos, pero que es labor de la diplomacia y de Guaidó operar para que afecten a quienes debe afectar que es el gobierno de Maduro y sus allegados. «Surten efecto sobre todo lo que se llama Venezuela, pero no podemos pensar que la situación económica es culpa de las sanciones; veamos el caso de Adobe es un claro ejemplo de qué se puede hacer para minimizar el impacto de las sanciones sobre el ciudadano común. Guaidó se movió para que esas medidas no afectaran al diseñador de Petare», resaltó.

Sobre elecciones y nuevas autoridades del CNE

Como militante de Primero Justicia, Alvarado consideró que dentro del oficialismo hay sectores que quieren reinstitucionalizar el país y por eso han convenido renovar las autoridades del CNE. «El mismo gobierno necesita normalizar la situación económica, quitarse la presión de encima. Uno no sabe cuáles son las preferencias profundas de la gente, pero nosotros buscamos que esas preferencias sean un cambio político y hay una presión importante sobre el chavismo para que esto ocurra», enfatizó.

«No estamos seguros de que esto ocurra, pero la peor diligencia es la que no se hace y creemos que es la AN la que debe nombrar un nuevo CNE y por eso actuamos en base a las leyes y la constitución».

También, rechazó que diputados sean criticados por asistir a las reuniones para designar nuevas autoridades del CNE en el Palacio Legislativo. «Se están reuniendo con diputados que también fueron electos por la gente, todos son representantes del pueblo por igual, nosotros no vamos allí a legitimar a esos diputados sino a cumplir con las reuniones».

«Una cosa es que no nos prestemos para farsas electorales y otra es reunirnos con quienes también fueron elegidos por el pueblo, así como pedimos que nos reconozcan debemos reconocer a los demás diputados», agregó.

Sobre si participarán en elecciones parlamentarias, precisó que PJ aún no ha tomado esa decisión. «No está tomada, nosotros luchamos ahora por elecciones presidenciales libres, que son las que pueden cambiar la situación actual de la gente, pero si se da ese escenario más adelante, en ese momento se decidirá».

Alvarado finalizó haciendo un llamado a todos los venezolanos para que salgan a manifestar este 10 de marzo. «El régimen tiene mucho miedo de que la gente reclame sus derechos, de que reclamen mejores condiciones laborales, creo que están mostrando debilidad y el llamado a la gente es a movilizarse, para no seguir en esta terrible pesadilla que lleva tantos años».