El presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó, sostuvo este jueves que es importante un financiamiento del Fondo Monetario Internacional para luchar contra la pandemia del coronavirus en Venezuela.

“Debemos seguir los mecanismos dispuestos para poder tener una mayor atención a los pacientes. Es necesario acudir a préstamos al FMI. Hoy más que nunca es imperativo la ayuda humanitaria. La dictadura reconoció que hay una emergencia humanitaria. Será prioridad la población vulnerable, es importante que podamos proteger a nuestra familia”, expresó Guaidó.

El líder opositor aseveró que “a pesar del Covid-19 no vamos a deponer en ningún momento nuestras banderas de lucha. Hoy se debe atender la emergencia en Venezuela, debemos detener la catástrofe en el país”.

Por su parte, el doctor Julio Castro indicó que “hay que ajustarse a las medidas básicas y una de ellas es lavarse las manos para poder disminuir la pandemia del coronavirus, usar agua y jabón, o geles alcoholados que estén con un grado de alcohol mayor a 60%. Hay que ponérselo fácil a la gente, y además se deben seguir las medidas de etiqueta respiratoria, toser con la mano en el hombro y no esparcir partículas, y al estornudar de la misma manera. El uso del tapaboca es evitar que las personas boten esa gota al estornudar o toser y las medidas de la comunidad son fundamentales”.

“No vamos a salir de esto si no tenemos una solidaridad entre nosotros mismos al discriminar a una persona porque es chino o lo que sea. En el año 2009 ya tuvimos la epidemia del H1N1, con una afectación menor a la que se espera del coronavirus ahora. En Italia hay más de 2.500 médicos enfermos, pero es una responsabilidad que estamos dispuestos a asumir. El mundo vive una situación inesperadamente difícil, nadie esperaba que esto fuera a pasar”, expresó Castro.

El médico finalizó diciendo que “se debe acatar la cuarentena». «Es muy importante ante la pandemia del coronavirus para que la infección deje de expandirse. La cuarentena es para las personas y el asilamiento es para los pacientes. Se debe aislar a personas que ha estado de viaje o que han tenido contacto con personas infectadas”.

