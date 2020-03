El diputado Gilmar Márquez (VP-Zulia) indicó este miércoles que ante los continuos apagones que se registran en el Sur del Lago de Maracaibo, la producción de leche está en riesgo por la falta continua de electricidad en las unidades de producción.

“La producción de leche en el Sur del Lago está en peligro por las continuos apagones que se registran. Diariamente las unidades de producción se quedan más de seis horas sin electricidad y tampoco hay combustible para encender las plantas eléctricas y poder así refrigerar adecuadamente la leche u otros productos lácteos”, afirmó.

Márquez, integrante de la subcomisión de Agroalimentaria de la AN, indicó que los habitantes de los municipios Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatumbo y Sucre sufren a diario por los apagones. “La vida no solo de los productores está afectada por la falta de electricidad sino que todos los surlaguenses son víctima del colapso del sistema eléctrico nacional”, dijo.

En su pronunciamiento, el legislador zuliano aseguró que el Sur del Lago es una de las zonas más deterioradas y afectada por la crisis eléctrica. “Vivimos prácticamente en la prehistoria, todos los días nos dejan sin electricidad seis horas y cuando tenemos energía eléctrica las fluctuaciones son constantes y hay familias que han perdido todos sus electrodomésticos sin contar que con el racionamiento nos quedamos sin señal telefónica, los puntos de venta no funcionan, el comercio y toda la producción se paraliza”, sostuvo.

Colapso de todos los servicios



El diputado de la AN también denunció que no solo la falta de electricidad afecta a los municipios del Sur del Lago, sino que el servicio de gas doméstico cada día tiene más fallas y las familias están cocinando en leña. “Los servicios públicos han desaparecido uno por uno, las familias surlaguenses tienen que cocinar sus alimentos en leñas porque no hay gas, el agua potable tampoco llega porque no hay bombeo por la falta de electricidad”, explicó.

Márquez invitó a todos los habitantes del Sur del Lago a participar en la actividad de calle del próximo martes 10 de marzo convocada por el presidente (E) Juan Guaidó. “Tenemos que seguir organizados y movilizados para generar la presión necesaria que nos lleve a materializar la ruta del cambio en el país, merecemos vivir en una Venezuela en la que funcionen los servicios públicos”, puntualizó.

Nota de prensa