El presidente de Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, aseguró este martes que Juan Guaidó y Luis Parra deben ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo CNE en una sola asamblea, o luego del 20 de marzo será el TSJ oficialista quien los designe.

“Ayer estuvimos tocando por primera vez lo que podría ser las garantías o condiciones para alguna elección efectiva efectuada de la mejor manera en los últimos 22 años, y eso pasa por una renovación del CNE. En esa mesa también hacemos acuerdos. Quisiéramos que se eligiera e el seno de la AN, pero sabemos que está dividida en dos pedazos, que ninguna de las dos asambleas posee los dos tercios necesarios para el nombramiento del CNE. La gran pregunta sería quien la juramenta”, expresó Bertucci al programa Sin Duda de Unión Radio.

El dirigente político agregó que “la juramenta el presidente de la AN, Parra, o el presidente de la AN, Guaidó, entonces esto lo que trae es un retraso. Planteamos que pueda hacerse una plenaria unida de la AN, con los medios de comunicación dentro, y con presencia certificada, corroborar el quórum de la única asamblea que debe existir, para juramentar la comisión y avanzar, y eso debe ser aprobado en los próximos días, y pusimos como fecha límite para eso el 20 de marzo. Y si no, ponemos en manos del TSJ, por orden legal, la designación de los nuevos rectores”.

“Tanto Parra como Guaidó deben llegar a un acuerdo, y puedan efectuar esta juramentación en un sola asamblea, para llegar a algo tan importante como es el CNE. Sino introduciremos al TSJ todas las garantías para elegir un CNE. No vamos a permitir el nombramiento de personas que sean espanta votos, que sea un CNE votable, que no represente a los partidos, sino al país, que genere una convocatoria masiva al voto”, finalizó.