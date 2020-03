El analista político Oswaldo Ramírez aseveró este martes que solo el “cambio político” puede permitir un cambio de vida para el venezolano, y reiteró en que la presión interna es necesaria para ello.

“Desde el mes de enero, el oficialismo había alertado que la oposición no iba a volver a sesionar en el Palacio Legislativo, en este especial de arrebato del símbolo más importante de la oposición, que es ese palacio, la posibilidad de sesionar ahí, lamentablemente el libre ejercicio de la AN no va a poder llegar ahí en el Parlamento. Quieren denotar que el municipio Libertador es absolutamente oficialista, donde simplemente no se podrán llevar a cabo manifestaciones pacíficas en calma”, expresó Ramírez al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

El experto político agregó que “las protestas antigubernamentales podrían demostrar a la comunidad internacional que existe un apoyo electoral de parte de la ciudadanía a la presidencia encargada de Juan Guaidó. El apoyo masivo a esa necesidad de elecciones libres y transparentes que es el gran pregón que atraviesa Venezuela. Había una estrategia donde los diputados y Juan Guaidó iban al frete para eviatr una situación de confrontación, eso lamentablemente no se logró, terminaron yéndose a 1 o 2 km para terminar esta sesión ordinaria”.

“En el ámbito nacional hubo una movilización de al menos 400.000 personas en puntos incluso insospechados, y eso creo que es lo rescatable, a pesar de toda esta especie de nueva normalidad que trata de imponer el régimen de Nicolás Maduro, la verdad es que la gente sigue buscando salidas a la gran crisis económica que sigue destruyendo el poder adquisitivo de venezolano”, acotó.

Sobre la información y los medios de comunicación dijo que “los obstáculos que coloca el régimen para informar, impiden plasmar la victoria de la movilización convocada por el presidente (E), Juan Guaidó. En Caracas fue mucho más grande que lo que se pudo haber visto el 16 de noviembre. Hay muy baja cobertura de medios de comunicación. Hay también casos de autocensura de los medios, por miedo a represalias, hoy también siempre hay bloqueos de la señal de streaming”.

“Parte de la estrategia de la Asamblea Nacional es determinar hasta qué punto se puede elevar la presión. Si no hay la presión interna necesaria, no van a poder escalarse los apoyos internacionales. La ciudadanía debe entender que esa presión interna es necesaria para romper los piquetes que se quieren”, añadió.

Finalmente, reiteró que “solo el cambio político puede permitir un cambio de vida para el venezolano. En nuestro último estudio vimos que sólo el 39% de los venezolanos tiene acceso a divisas y a una capacidad de vida óptima. La gente trata lamentablemente de irse o de rebuscarse para tener una mediana calidad de vida. En el fondo hay instituciones débiles”.

