Un alto funcionario de la Administración Trump dijo que Nicolás Maduro «debería aprender de la historia» y aceptar la oferta de EEUU para negociar su salida tras la acusación de narcotráfico, reseñó este lunes El Nuevo Herald.



“La historia demuestra que aquellos que no cooperan con las agencias policiales de Estados Unidos no salen bien parados”, dijo el funcionario en una llamada con periodistas. “Maduro probablemente lamenta no haber tomado la oferta hace 6 meses. Lo instamos a que que no lamente no haberla tomado ahora.”

El Nuevo Herald y el Miami Herald reportaron por primera vez en julio del año pasado que la administración de Trump estaba dispuesta a ofrecer garantías a Maduro para su salida del país si este dejaba el poder en Venezuela.

El funcionario dijo que la acusación de narcotráfico develada la semana pasada por el Departamento de Justicia contra Maduro y otros altos funcionarios de su régimen hace más compleja la situación, desde el punto de vista legal, pero que “políticamente, negociaríamos las condiciones [de su salida] pero él tiene que dejar el poder”.

El funcionario no aclaró si la oferta sería válida también para Diosdado Cabello, a quien Estados Unidos acusa de ser uno de los principales cabecillas del llamado Cartel de los Soles, compuesto por militares y funcionarios del régimen de Maduro

Pulse aquí para leer la información completa de El Nuevo Herald