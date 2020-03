El doctor Freddy Pachano, director del Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), aclaró ayer que no ha mentido, ni causado alarma en la población; y que más bien fue responsable al informar de los dos sospechosos de coronavirus que hay en la entidad.



“Yo no he mentido. Ni mucho menos he causado alarma. Por el contrario he sido muy precavido y bastante responsable antes de escribir. He dicho absolutamente la verdad. No ha habido nunca intención de generar caos. Los casos existen. Y siempre he dicho que no son confirmados aún”, dijo Pachano.

El especialista reaccionó así a la amenaza del gobernador chavista Omar Prieto, quien solicitó a la Dgcim que lo ubicara por haber señalado que dos sospechosos de coronavirus estaban siendo evaluados estudiados en el Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (Sahum).

“Está desmentido, sin embargo estamos alerta por prevención. Nosotros somos los más interesados en difundir cualquier caso que se pueda presentar, si así fuera el caso“, indicó Prieto ayer, al tiempo de calificar las declaraciones como una “alarma” que busca “desestabilizar la tranquilidad de los zulianos”.

“Yo tengo familia, colegas y alumnos, no perderé jamás su respeto. Nosotros además somos responsables de más de tres mil estudiantes que rotan en el hospital”, señaló el médico Pachano.