Quien fuera jefe de la inteligencia militar en el gobierno del fallecido Hugo Chávez, Hugo “El Pollo” Carvajal, hoy está en la clandestinidad, luego de que España aprobara su extradición a EEUU, donde es solicitado desde hace un tiempo.

Pero la duda que surgió desde ayer, luego de que ese país ofreciera 10 millones de dólares por información que lleve a su captura, es saber en dónde está.

Lo último que se supo del personaje buscado por narcotráfico en Estados Unidos, es que estaba en España. Desde allí brindó información a Juan Guaidó, presidente de la AN, y de hecho, lo reconoció como presidente encargado de la República el año pasado.

Millions in rewards for info leading to the arrest/conviction of high ranking Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption & drug trafficking. Read more https://t.co/4MVuqh5fkW pic.twitter.com/RrBY7x4gUw

— DEA HQ (@DEAHQ) March 26, 2020