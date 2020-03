La diputada Delsa Solórzano (EC-Miranda) condenó que trabajadores de la salud hayan sido detenidos por denunciar la falta de insumos médicos para enfrentar el coronavirus y aseveró que Maduro solo busca acallar la voz de los venezolanos.

«La usurpación no atiende el sufrimiento de los venezolanos, lo que hace es acallar su voz, silencian a voceros del sector salud, al pueblo que hoy dice que no cuenta con los insumos necesarios, persecución por parte del FAES», dijo durante la sesión virtual de la AN este martes.

A la vez que aseveró que los presos políticos, tanto civiles y militares deben ser liberados. «Los prisioneros de conciencia están en grave situación, no me refiero solo a los parlamentarios presos, exigimos para los presos políticos medidas humanitarias, deben estar en libertad; Juan Requsens, Roberto Marrero y otros están hacinados, no cuentan con luz solar, no cuentan con medicinas».

«Exigimos medidas humanitarias para nuestros presos políticos, que merecen estar en libertad, son población de alto riesgo y deben ser liberados de inmediato».

La defensora de ddhh condenó «han secuestrado al periodista Darvinson Rojas, golpeado a su padre, vemos persecusión a médicos, enfermeras, comunicadores, esa es la característica del régimen; el primer preso del coronavirus es el diputado Tony Geara (VP) que se encuetra secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado».

«En la parroquia 23 de Enero presuntamente colectivos dieron muerte a venezolanos, no hay investigación seria, la violencia se entroniza en Venezuela, los hechos se documentan y se remiten a instancias pertinentes», agregó.