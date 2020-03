El diputado Piero Maroun aseguró este viernes que la falta de gasolina no se debe a la cuarentena por coronavirus sino porque las refinerías no están produciendo nada con respecto a otros años.



“Le quieren hacer creer a la gente que no hay gasolina porque tienen que quedarse en su casa en cuarentena. No, no hay gasolina porque nuestras refinerías no están produciendo nada. En años anteriores, nuestras refinerías producían para nuestro consumo interno y vendíamos lo que sobraba a otros países”, denunció el parlamentario.

Dijo que a los ciudadanos se les dificulta aún más hacerle frente a la pandemia si no cuentan con combustible sus vehículos. “Maduro, ¿cómo van a hacer los venezolanos que se les presente una emergencia y tengan que salir a un dispensario de salud. La mujer embarazada que de noche tenga que ir a dar a luz?”, apuntó.

“¿Cómo va a hacer el que le de un infarto, un ACV o el niño que se cae y necesita un traumatólogo. Cómo va a hacer el transportista para movilizar los alimentos a los mercados o el productor agropecuario para sacar lo que se produzca en las fincas. Cómo va a hacer el enfermero, médico, el que trabaja en un abasto o farmacia si no hay gasolina?”, se preguntó el diputado.

Maroun recordó que Pdvsa producía al menos tres millones de barriles de petróleo diarios y que ahora solo produce 700.000, razón por la que la gasolina “actualmente debe ser importada”. En ese sentido, enfatizó que el coranavirus “no representa la única emergencia del venezolano”.

El legislador aclaró que en los países donde también están en cuarentena por el Covid-19, “hay gasolina en las estaciones de servicio. Los usurpadores quieren utilizar el coronavirus para tapar la escasez de combustible”.

“No hay gasolina porque ustedes (el régimen) acabaron con el país. La solución de esto es que los diputados sigamos denunciando ante el mundo lo que sucede para que pronto los usurpadores puedan salir de los cargos en los que están”, expresó Maroun, según reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

Por último afirmó a los venezolanos que “estamos en pie firme de lucha, las soluciones están a través del Plan País. Los que llevaron a Venezuela a la ruina deben salir del poder”.