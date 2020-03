El diputado Luis Lippa (Fuerza Ciudadana-Apure) denunció este domingo un graffiti pintado en unas de sus propiedades en la avenida Carabobo de San Fernando de Apure. “La Furia Bolivariana: FB” se lee.

“Una vez más y después de un programa especial que pasaron el día ayer hoy van con lo que es la furia bolivariana donde me rayan las paredes de mi farmacia; me quitan una radio, se meten a mi finca, me matan unas reses y quieren seguir intimidándome, amedrentando”, dijo Lippa.

Asimismo, el diputado llanero acusó al oficialimo de «no tener temor de Dios y no estar viviendo la realidad».

“Ahora tenemos algo más importante, el coronavirus, entender lo que es un pandemia, algo demasiado serio para que ustedes sigan amedrentando e intimidando a los diputados a la Asamblea Nacional legítima. Nosotros vamos a seguir, porque tenemos un compromiso con el país, con Venezuela, con las regiones y nuestro pueblo”, dijo Lippa.

“Mañana», agregó el diputado, «al salir de esto nos daremos cuenta que Venezuela valió la pena». «Por favor, no gasten más pintura. No sigan intimidando. Porque no les va a funcionar y hoy la vida de los venezolanos es más importante de lo que ustedes están inventando hacer. Viva Venezuela. Dios bendiga a Venezuela”.