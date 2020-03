El diputado Luis Lippa (PJ – Apure) rechazó este viernes la detención del parlamentario Renzo Prieto esta semana en la ciudad de Caracas, mientras, dos de los diputados también detenidos, fueron liberados por el “régimen” y ellos son Sandra Castillo y Ángel Torres.

Destacó que se encuentra preocupado por todas las cosas que están pasando en el país de “violaciones” a la inmunidad parlamentaria y de derechos humanos. “es algo sin explicación lo que paso con estas detenciones de los diputados, porque la gente salió y respondió en la marcha de la oposición de este martes donde fue una jornada que culminó salpicada de represión por organismos del estado”.

Además, dijo el diputado que ese día martes se encontraba en ese hotel ubicado en la urbanización “El Rosal” de Caracas, donde fueron detenidos en ese momento, esos tres diputados y quien ejecutó ese operativo fue, las Faes. “Lo que estamos adentro salimos para mediar en la situación. Pero sin embargo, al final fuimos sorprendidos y se llevaron sin explicación alguna a nuestros compañeros diputados”.

De igual forma, sostuvo que “ese día en el hotel nos revisaron las habitaciones a los diputados que nos encontramos presentes y no encontraron absolutamente nada. También nos quitaron los celulares a los diputados y tuve la suerte que a mí no me quitaron el celular. También hubo un personal de las Faes que nos trató mejor durante ese operativo. Pero después vino otra delegación de mayor jerarquía y cambió el panorama de vulneraciones a los derechos humanos”.

Nota de prensa