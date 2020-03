El diputado Luis Lippa (PJ-Apure) aseveró este viernes que el “pueblo” venezolano y llanero deben ir a las concentraciones y protestas de la plataforma de conflictos que se realizará en todo el país y en la zona apureña en los principales cabeceras de municipios de la entidad donde en San Fernando será en la avenida Casa de Zinc para el próximo martes 10 de marzo y en Guasdualito en el Alto Apure.

Indicó Lippa algunas razones porque salir a marchar el martes 10 de marzo, “los que quieren protestar de una manera pacífica de acuerdo al artículo 68 de la constitución y puedan decir sus incomodidades. Aquellos por alguna u otra razón tienen problemas como los empleados públicos. Los diferentes gremios de enfermeras, los bioanalistas, odontólogos, farmacéuticos, los médicos, los ingenieros, los abogados y absolutamente todos”.

Asimismo, señaló el parlamentario que “también a las personas del barrio que no le llega la bombona de gas, a los que no le llega el internet, a los que no tienen medicina, y a los que no tienen las posibilidades de ir a la educación. A los que no tiene la posibilidad de llegar la hora indicada por realizar una cola y echar gasolina. A todos ellos, los invito que se exprese, que haga su solicitud”.

Insistió Lippa que de forma pacífica donde representarán a los órganos de seguridad que por una u otra razón, no lo dicen. Pero no lo sienten, por qué también tiene familia los funcionarios policiales, la Guardia Nacional, que sencillamente a veces, lo ponen para enfrentar a un pueblo.

“Nosotros no queremos sino la paz. Vamos aprovechar ese día para hablar, que queremos un cambio político, económico, y social en este país. Por lo tanto, vamos a exigir elecciones libres y transparentes para ir a un proceso electoral. Hazlo por Apure, hazlo por ti y hazlo por Venezuela”. Acotó el diputado Luis Lippa.

