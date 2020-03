El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) aseguró que la oposición no ha cambiado su estrategia de 2019 (cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres) enfocándose este año en la designación de un Consejo Nacional Electoral imparcial por parte de la Asamblea Nacional. De acuerdo al diputado, dicho CNE, por lógica, deberá convocar a elecciones presidenciales dado que las del 20 de mayo de 2018 fueron ilegales.

P: Si se logra un nuevo CNE, condiciones electorales correctas, observación internacional y habilitan a partidos políticos, ¿irían usted a Parlamentarias con Maduro en el poder?

R: «Las elecciones presidenciales (del 20/05/2018) no existieron. ¿Qué pasa si vamos a las parlamentarias solamente? ¿Resuelve el problema ? No. Pero hay una lógica secuencial. Si el CNE lo nombra la Asamblea Nacional, el CNE va a determinar y revisar que la elección anterior quedó en duda y debe haber presidenciales. Porque los sectores políticos mayoritarios del parlamento están exigiendo elecciones presidenciales y un CNE nuevo no puede obviar el hecho legal de que esa elección no existió», dijo Catro en entrevista exclusiva con ND.

“El cese de la usurpación es porque Maduro, según todos los países del mundo occidental que reconocen a Guaidó, debía ejercer su mandato hasta el 10 de enero de 2018. Y eso no lo podemos obviar. Porque de allí en adelante viene todo el quiebre y porque él insiste en decir que es el presidente porque le da la gana”, agregó el miembro del Mercosur y cofundador de VP.

Destacó que esto conllevó a la usurpación del cargo de presidente. “Tenemos la intención de salir de la ilegalidad del país, porque el país no tiene estabilidad económica ni seguridad porque hay un individuo que insiste en que él es más importante que todos los demás. Estamos peleando contra este ególatra que no entiende que tiene que salir del poder. El siguiente paso en entrar en un gobierno de transición conformado por la oposición, lo que quede del Psuv y la FANB, y es un paso que hemos asumido públicamente. Lo hemos dicho por el país: debemos ir a la estabilización para llegar a elecciones libres, donde todos estemos seguros de que el CNE va a garantizar el resultado”.

¿Por qué se dice entonces que la ruta del cese de usurpación… cambió?

R. Los laboratorios psicológicos del Psuv dicen que es un mantra y dicen que cambió pero no es así.

No nos podemos resignar como en Cuba

Castro resaltó que el objetivo de las movilizaciones es evitar que la gente se resigne. “Las movilizaciones de ahora y del año pasado no son diferentes; la causa es la misma. No he visto fórmulas perfectas para salir de dictaduras. Lo que sí debemos entender es que las dictaduras caen mientras la gente se mueva y exija. Queremos evitar la resignación, y que no pase lo mismo que le pasó al pueblo cubano que está resignado a que lo de Cuba es para siempre. Nosotros vamos a seguir exigiendo porque no se han resuelto ninguno de los problemas. Mucha gente dice para qué salir a manifestar si eso no nos sirve de nada. Pero si no sales a manifestar te vas a morir de hambre. Si no sales a pelear vas a seguir en este desastre”.

“Yo prefiero seguir poniendo el pecho para salir de la dictadura. La gente tiene que dejar de pensar que este es un problema solo de los políticos. Que si yo me acomodo, a mí no me va a pasar nada. Que si montó un bodegón haré dinero, pero será hasta que al gobierno le dé la gana. Los que venden bolsas Clap y contrabandean y se entienden con los colectivos los ayudarán hasta que les dé la gana a Maduro, porque él va a bloquear la posibilidad de tener buenos sueldos, de tener una economía estable, de recuperar el bolívar como el símbolo monetario nuestro”, agregó.

Castro calificó a Maduro de “incapaz” y “mediocre”. “Maduro no puede controlar nada. Solo ha dividido a la nación y hoy se atrinchera. Está débil”.

Buscamos elecciones pero no una farsa electoral

“Claramente los partidos del G4 han dicho que no se prestarán para una farsa electoral, y también hemos dicho que estamos buscando elecciones. ¿Qué es lo escondido de eso? ¿Cuál es el gran chisme de AD, VP, PJ? ¿Qué es lo diferente? Nada. ¿Qué buscamos? Elecciones libres. Que haya restitución del poder a través de un proceso electoral porque no puede ser por la vía del golpe de Estado porque tenemos una cúpula militar que no tiene ni idea del respeto a la soberanía”.

Acotó que elecciones, sean parlamentarias o presidenciales, sin un CNE electo por la AN no terminará la crisis. “Si vamos solo a las parlamentarias y las gana la oposición, ¿eso va a cambiar algo? Nada. Si vamos a una elección sin condiciones y la perdemos, ¿Quién lo va a reconocer? Nadie. Porque las potencias del mundo no lo van a reconocer. Maduro hace una elección con el TSJ y el G4 no va a la elección sino que van los de la mesita de noche y todos los que quieren anotarse en esa rumba, ¿Esto va a acabar las sanciones? No”, sentenció.

Usted cree que hay unidad de criterios dentro del G4. ¿Todos piensan igual?

—Todos los partidos del G4 quieren sacar a Maduro, pero todos tienen una visión de cómo hacerlo y ninguna es excluyente. Quienes quieren ir a elecciones no están locos, porque un movimiento democrático tiene que pedir elecciones y tiene que lograr elecciones. Los que quieren sacar a Maduro primero o tienen posturas más fuertes las tienen porque hay razones. VP quiere que se restituyan los procesos legales. Pero nada es excluyente porque todos debemos trabajar en función de que se acabe la desgracia.

Expuso Castro que el problema es que el chavismo. “Nos hace creer que estamos desunidos. Que somos corruptos. Que somos colaboradores”.

Rechazó esta “campaña permanente” para desprestigiar a diputados de oposición. “Hay diputados que entraron al país y están corriendo un riesgo permanente. Vinieron a luchar y hay que felicitarlos. Leopoldo López y Freddy Guevara están en una embajada y hay que reconocerles que están peleando. Los que se fueron al exilio hay que reconocerles que están peleando”.

Nos ha faltado ser más rápidos en la toma de decisiones

Sobre el por qué no se ha dado aún el cese de la usurpación, el parlamentario apuntó que la oposición ha cometido un error y es que no ha sido rápida en la toma de decisiones. “Los mecanismos deben ser más rápidos. Discutir es complicado porque cada uno de los partidos tiene su visión y hay que discutirlos. El G4 no es un cuartel, la oposición no es un cuartel y cada uno tiene sus diferencias y hay que decir las cosas. Porque la democracia aún con sus imperfecciones es el sistema que genera mayor convivencia”.

“Nos ha faltado menos titubeo a la hora de decir las cosas. Otro error ha sido aceptar que nos pongan en duda permanentemente. En un paredón. Hay diputados que tienen responsabilidades y deben juzgarlos, pero no pueden poner en el paredón a quienes nos arriesgamos diariamente. La responsabilidad de nosotros es asumir costos políticos guste o no guste de la gente”.

—¿Estaría de acuerdo con una intervención para sacar a Maduro?

—El tema de la intervención extranjera es un tema en el cual se metió Maduro. El chavismo está perdiendo la oportunidad de quedar parado como una fuerza política hacia el futuro porque cada día incurre más en la violación de DDHH, en el narcotráfico, en el contrabando de oro, la corrupción. Por la injerencia de efectivos de inteligencia del Faes en Colombia, Perú Ecuador, el ELN, las Farc. El ser aliado principal de Irán. Tutelados por Cuba. De estar señalado de lavado de dinero. La intervención no está planteada por la oposición sino por el mundo occidental. El chavismo se ha convertido en una amenaza para la región y el mundo.

Sin embargo, consideró que una intervención no puede convertirse en un eslogan, “para emocionar o entusiasmar a la población que hoy está desesperada». «Quienes la propone argumentan de manera irresponsable que esa es la única solución que tiene el país. El tema de una intervención no es tema para una campaña de ningún sector, porque es algo serio. Y es responsabilidad de Maduro o el chavismo si ocurre una intervención”, destacó.

El canal humanitario sin politizarlo ni decir que la entregó Guaidó y la AN

En abril de 2018, Castro se reunió con el embajador de Argentina en Uruguay, Mario Barletta, para tratar del tema del canal humanitario. Hoy, cuando han pasado casi dos años, asegura que el Parlamento ha tenido avances importantes, “sobre todo con lo que tiene que ver con la atención de venezolanos en el extranjero”.

“Hemos logrado a través de algunos mecanismos, con organizaciones privadas y no gubernamentales, así como con algunos sectores de la iglesia – que no podemos hacer público ya que la dictadura persigue a estas ONG que sirven de colaboradores – para canalizar la ayuda humanitaria”.

Puntualizó que han buscado la apertura de un canal humanitario por “la indolencia manifiesta de la dictadura, propia del comunismo, que por no poner de evidencia su incapacidad prefiere que la gente muera de mengua, sin medicinas, con una economía colapsada”.

“Maduro niega que en Venezuela hay una crisis y que la gente se está muriendo de hambre”, dijo. “Nosotros vamos a lograr el mayor apoyo y que logre canalizarse sin crédito político, sin decir que es Guaidó, ni los partidos, sino que llegue al mayor número de personas posibles. Sin embargo, sabemos que es insuficiente porque hoy más del 80% de la población vive en pobreza”.

Como ex dirigente estudiantil, ¿está de acuerdo con que en las universidades el voto sea paritario? ¿Qué cree usted que deban hacer las universidades ante la sentencia 0324 emitida por el TSJ de Maduro?

– Hay que apalancarse en la ley de universidades. Las universidades tienen la autonomía para decidir cómo deben ser sus elecciones, como lo planteó la reforma de Córdoba (Argentina).

– Desde hace tiempo hay una discusión dentro de las universidades sobre el voto de obreros y empleados. Muchos entienden que si quisieran tener el voto, el voto de ellos no puede ser igual al de profesores. El peso de la conducción de la universidad no la tienen los obreros ni los estudiantes, sino los profesores. Si se le da el voto uno por uno, el próximo paso va a ser que un empleado será rector y esto no es un tema de ser peyorativo.

¿Cree usted que esta sentencia del TSJ atenta contra la autonomía universitaria?

—Es una fórmula pseudo legal para cerrar la universidad o para llevar a la universidad a un sistema comunista. Más allá de eso es volvernos mediocres, incapaces, profesionales de cuento, porque no estamos apuntando hacia una universidad que hable de innovación tecnología, capacitación, nuevos retos.

—La intención es estrangular la universidad para que no vuelva a salir a la calle, porque los cubanos y el chavismo le teme a la universidad porque los hemos derrotado. Hoy quienes llevamos la política somos los dirigentes del 2007 y no quieren que se forme gente con pensamiento fuerte, sino gente mediocre, débil, que se resigne a vivir en esta porquería del socialismo del siglo XXI. En esta porquería del chavismo.

—Cómo diputado de Mérida, ¿podría decirnos su opinión sobre lo que pasó el 5 de enero? ¿Por qué cree usted que algunos diputados apoyaron a Luis Parra?

—Yo creo que Maduro se aprovechó de la debilidad mental y económica de algunos pocos diputados que se sintieron presionados, desvalidos, incapaces y se prestaron para esta farsa y creyeron que a cambio de dinero le cambiaría su realidad política. El chavismo les hizo creer que la gente estaba agotada, que no había posibilidades y lamentablemente estos diputados decidieron doblegarse para volverse un chiste. Seguro hoy tendrán cómo tomarse un whiskey o comer carne o tendrán un carro.

—Los rusos vinieron y no se reunieron con Parra.

Castro calificó a Parra de “usurpador”. “Va a ir preso cuando esto cambie y todos los demás. Porque son usurpadores. Porque están haciendo lo mismo que Maduro”.

—¿Qué hacen hoy esos diputados? Se toman fotos y comunicacionalmente salen a solidarizarse con la persecución de diputados de oposición. ¿Quién les cree? Nadie.

—Yo lamento que haya sucedido porque tuve alguna cercanía con alguno de esos diputados y lamentablemente fueron débiles de mente. Débiles de corazón y no entendieron su rol histórico. Creo que se entregaron a la muerte, al hambre a la corrupción.