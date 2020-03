El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) condenó este martes que Nicolás Maduro haya solicitado un préstamo de 5 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y aseveró que solo busca “seguir robando” y generando más crisis en el país.

“Maduro lo que ha hecho es negar la crisis humanitaria que hay en el país y ahora le pide dinero al FMI, al que despotrico y señaló. Sabemos que lo que sabe hacer muy bien el régimen es robar y hoy luego de que generó toda la crisis institucional, la crisis económica y la crisis parlamentaria, viene a decir que necesita dinero”, rechazó.

A la vez que consideró que ningún organismo le prestará un centavo porque el mundo entero sabe que “Maduro es un ladrón. Esta es la consecuencia de tener quebrado el país, a ese delincuente no le importa que la gente se muera de hambre, no les importó y no les importa hoy, solo les importa tratar de aprovechar la crisis para cogerse unos realitos”.

Castro calificó la petición de Maduro de “inmoral” y recordó que ningún organismo internacional le va a prestar a Maduro porque esos préstamos deben ser autorizados por la AN. “Esos organismos reconocen al presidente Juan Guaidó, quien ha hecho esfuerzos en buscar apoyo internacional como lo hizo con la ayuda humanitaria y luego Maduro además de impedir el ingreso, se robó y revendió todo lo que con mucho esfuerzo llegó al país”.

¿Cuántos días va a soportar esto el venezolano de a pie?



De igual forma, lamentó que el 80% de los venezolanos son quienes padecen las consecuencias de la improvisación de Maduro y expresó “los venezolanos debemos entender que esta crisis debemos pasarla juntos, quedarse en casa y no salir sino es necesario”.

“El venezolano vive día a día y sale a trabajar diariamente para poder llevar la comida. ¿Cuántos días van a soportar los pobres? ¿Cuántos días va a resistir la gente que no tiene como sostenerse, que no tiene dinero? Si en 5 días se les acaba la comida, ¿cómo hacen si todo está trancado, si el sinvergüenza ha llevado al colapso total el país, solo por quedarse en el poder”.

Refirió al papel de la Fuerza Armada y reprochó: solo tienen a los vagabundos de la Fanb que están alcahueteando la muerte de miles de venezolanos, cada muerto que cobre esto es culpa del chavismo; vivimos un colapso de todo el sistema opresor que solo le queda poner a los GNB y a los policías a hacer el ridículo en las alcabalas para que la gente no se mueva.

Castro recordó que antes de esta pandemia que se ha cobrado la vida de más de 7.000 personas en todo el mundo, la AN denunció la crisis humanitaria que viven los venezolanos y agregó “hemos venido exigiendo que se restituya y que realmente se generen mecanismos para que hayan medidas sanitarias en el país; no solamente ante la llegada del coronavirus, sino que se han denunciado distintos brotes de enfermedades terribles, como la malaria, el dengue, el sarampión y otras y Maduro solo lo ha negado y ahora pide dinero al FMI para robárselo”.

Nota de prensa