El diputado Lawrence Castro (VP-Mérida) expresó este martes que Nicolás Maduro debe entender que el país exige un cambio político y que por eso el gobierno de EE.UU. apoya que se instale un Gobierno de transición en Venezuela.

“Venezuela está decidida a que se dé un cambio político, a derrotar la dictadura; y el pronunciamiento de Estados Unidos en respaldo a la política del presidente Guaidó para salvar a Venezuela mediante un Gobierno de emergencia, donde tendamos puentes para generar un gobierno de transición y avanzar en elecciones libres, es señal de que al chavismo se le terminó el tiempo de hacer lo que le da la gana”, enfatizó.

“La gente no merece seguir muriendo por una ideología, los venezolanos quieren avanzar, tener estabilidad, producir. La pandemia generada por el coronavirus profundiza aún más toda la crisis humanitaria compleja que venimos arrastrando desde hace años y los demás países están preocupados de que en Venezuela se produzca una catástrofe mayor”.

Castro, precisó que lo expresado por EE. UU significa un paso más hacia la libertad y es “un ultimátum para la dictadura y un mensaje directo a la Fuerza Armada Nacional, quienes siguen sosteniendo al dictador a costa de las muertes de miles de venezolano”, reprocho.

Igualmente, destacó que el Parlamento legítimo y la sociedad venezolano deben apoyar esta política, porque permitirá salvar miles de vidas a través del ingreso de la ayuda humanitaria y apuntó que este gobierno de emergencia no puede estar integrado por violadores de derechos humanos.

“En este gobierno de emergencia no hay espacio para delincuentes, ni Maduro, ni Diosdado Cabello, ni otros quienes han sido señalados por la justicia internacional de ser los responsables de la muerte de miles de ciudadanos, acusados de narcotráfico y el bochorno que vive nuestro país al ser señalados como parte del financiamiento del terrorismo internacional”, sentenció.

De no decretarse el Gobierno de emergencia habrá una catástrofe

Castro subrayó que es el momento crucial para salvar vidas de miles de venezolanos y que por eso el Parlamento aprobó este martes el acuerdo de un plan de emergencia y la conformación de un gobierno de emergencia nacional donde participen todos los sectores políticos y sociales, pero donde no estará Maduro; convocatoria al Consejo de Estado y la ejecución “inmediata y urgente” del plan José María Vargas.

“Mientras más tiempo pase maduro en el poder más muertes habrán en el país y ante eso el país debe unificarse, porque la gente no se ha rendido y sabe que de rendirse ocurrirá una catástrofe”.

Además, reiteró que el Psuv y la FANB serán responsables y cómplices necesarios de la muerte de miles de venezolanos, sino se instala el Gobierno de emergencia. “Por querer imponer su dogma y no entender que se fregaron y que la gente ya no los quiere; deben entender que no pueden seguir matando gente como lo hicieron en el 23 de enero, porque tarde o temprano el pueblo les va a responder”.

“La gente necesita comer, necesita gasolina, necesita salud y el chavismo quiere obligarlos a que se mueran de hambre, que se mueran de mengua, pero nosotros junto al presidente Guaidó vamos a seguir adelante, acompañando al pueblo y la comunidad internacional está alerta del amedrentamiento y las amenazas de la dictadura”, puntualizó.

Tarek William Saab no tiene autoridad para amenazar a Guaidó porque es un usurpador

El diputado condenó que Tarek William Saab citara a Juan Guaidó para que declare este jueves ante el Ministerio Público y manifestó “esta actuación de Saab se suma a sus demás actuaciones de fiscal usurpador”.

“Tarek William Saab no tiene autoridad, lo único que hace es profundizar su actuación delictiva y no ayuda a que se resuelvan los problemas del país”.

Destacó que Guaidó y los diputados del Parlamento lo que han hecho es demostrar su gallardía y el compromiso que tiene con los venezolanos. “El mundo sabe de nuestra lucha y está apoyando que en Venezuela ocurra un cambio de régimen; los venezolanos no merecen un régimen que esté al servicio de la delincuencia organizada”.

Asimismo, reprochó que Maduro haya amenazado “gravemente” a Guaidó y que durante los últimos días grupos adeptos al chavismo hayan amedrentado a dirigentes políticos con “el cuento de la furia bolivariana”.

“La furia bolivariana se traduce en seguir amedrentando al pueblo, en pintar las casas de dirigentes y diputados, amenazarlos de muerte, perseguirlos y amenazarlos con meterlos presos”, denunció.

Nota de prensa.