La diputada que desertó de las filas del chavismo, Kelly Perfecto, aseveró este martes que hay diputados oficialistas que impiden que diputados que apoyan a Parra lleven soluciones a las comunidades.



«Es injusto que este país petrolero tan rico tenga un gobierno interino que se roba el dinero y haya un gobierno que atribuya su negligencia a las sanciones; estamos en ruina, niños muriendo y madres que no pueden amamantar a sus hijos porque no tuvieron una buena alimentación y eso no podemos atribuirlo a una sanción», dijo desde la tribuna de oradores del Hemiciclo de Sesioned.

«Queremos impulsar políticas sociales y hay políticos del Psuv que ponen trabas para que no llevemos soluciones y nos señalan de malos políticos», afirmó.

Perfecto quien fue acusada de haber sido sobornada por la «operación alacrán», condenó que diputados de la bancada oficialista usan a las sanciones como una excusa y expresó: los venezolanos dejan de llevarse un pan a la boca por el desgobierno de Maduro y es vergonzoso que diputados del Psuv hablen en defensa de ese gobierno y hacen caso omiso de la crisis atribuyendo todo a las sanciones.

A la vez que refirió a los diputados oficialistas y enfatizó: «No se piquen, porque nosotros como respetuosos de la Constitución sabemos que hay elecciones, pero Maduro tiene que llamar a elecciones presidenciales para salir de la crisis donde ustedes nos tienen sumergidos».