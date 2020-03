La diputada Delsa Solórzano (UNT-Miranda) denunció este miércoles que el diputado y preso político Juan Requesens está aislado y no se le permite comunicación con sus abogados y familiares y además que está siendo sometido a una nueva investigación.

«Desde el día 9 de febrero Juan Requesens también se encuentra en estado de aislamiento y lo que se le ha informado a sus familiares es que está siendo sometido a una nueva investigación sin decirle las causas y razones; se le ha impedido llamar por teléfono y su familia no tiene acceso a saber cómo está», dijo al intervenir en la sesión de este miércoles de la AN presidida por Guaidó.

La defensora de DDHH condenó que Roberto Marrero, director del despacho de Guiadó, también se encuentra aislado. «Desde el día 13 de febrero está en absoluto aislamiento, no se le ha permitido el acceso a sus abogados y familiares y fue trasladado a otra celda y sus elementos fueron sustraídos. Está siendo sometido a tortura un hombre inocente», reprochó.

A la vez que apuntó que estas acciones tomadas en contra de Marrero y Requesens es en represalia por la gira internacional de Guaidó.

También refirió al diputado Gilber Caro, quien está desaparecido «porque no sabemos dónde está detenido».

La parlamentaria hizo un llamado a los funcionarios públicos y recordó «el único responsable no es Maduro, porque los cómplices que ejecutan estos hechos y sus cómplices también serán juzgados, no hay excusas de no asumir su responsabilidad frente a la historia y la justicia del país».