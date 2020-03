La diputada Zandra Castillo afirmó este martes que se encuentra bien tras haber sido detenida por supuestos funcionarios de las Faes y que seguirán creyendo en las concentraciones de calle.

“El día de hoy estamos nuevamente levantados a apoyar a nuestro presidente Juan Guaidó, queremos apoyarlo desde aquí, así que venezolanos aquí está la diputada Zandra Castillo, el día de hoy pudimos ver como ellos siguen asustados con lo que nosotros estamos haciendo porque la gente salió a la calle”, detalló Castillo en declaraciones difundidas por TVVenezuela Noticias.

La parlamentaria agregó que “hoy nosotros seguimos apostando a que Venezuela sea libre, a que vamos a seguir creyendo en las personas que van a salir a cada una de las concentraciones, así que quiero participar al pueblo que estoy bien, en estos momentos me encuentro con los diputados de la AN, y los parlamentarios de los partidos de la democracia”.

“Nos amenazaban que nos quedáramos tranquilos y cuando llegaron al lugar dijeron que ahí no se hablaba mal del dictador. Me revisaron, me metieron la mano en partes íntimas y estoy embarazada, tengo dos semanas de embarazo, ni siquiera eso les importó, que tengo un bebé en mi vientre. Pero vamos a seguir en la calle apoyando al presidente Guaidó. No sabemos a dónde se llevaron al diputado Renzo. Yo siento que nos secuestraron, porque llegaron sin ninguna orden. Inclusive dijeron que venían por más”, finalizó.

