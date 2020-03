La diputada Zandra Castillo reveló este miércoles que tras su detención y posterior liberación por parte de agentes de las Faes, se siente “vulnerada” como mujer y que violaron sus derechos humanos además de “maltratarla psicológicamente”.

“El jefe de ellos me dice que tiene que llevarme porque yo estaba muy sospechosa con el celular, y aparte de eso me dijeron que estaba detenida porque vi todo lo que hicieron así que me iban a llevar. Yo les pedí, les supliqué que no me llevaran por cuestiones de que yo estaba embarazada, por cuestiones de mi madre que ella también sufre de algunas cosas fuertes, entonces no permitieron comunicarme con nadie, no dieron derecho a llamada, ni a mensajes, nos quitaron todo, nos revisaron todo, hasta en las partes íntimas”, detalló Castillo a Voz de América.

La parlamentaria agregó que “una funcionaria nos revisó, para ver si no teníamos nada por dentro porque íbamos a hablar con el jefe de la comandancia de las Faes, no puedo decir a donde no llevaron porque obviamente por los nervios no puedo. Nos mantuvieron allí casi dos horas, revisaron los teléfonos, los metieron a una oficina, en el caso mío el teléfono fue súper revisado, y hasta ahorita no sé y re que debo mandarlo a revisar”.

“Humanamente como mujer me siento vulnerada, siento que me violaron los derechos humanos, me maltrataron psicológicamente, y creo que eso es parte de la dictadura que nosotros estamos viviendo en nuestro país. Simplemente y llanamente porque ayer 10 de marzo los venezolanos despertaron y salieron a la calle, los venezolanos estuvieron en la marcha”, finalizó.